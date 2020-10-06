وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج لم يتركوا أي مناسبة وطنية إلا وكانوا حاضرين في المشهد.. فيديو

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن المصريين احتفلوا بانتصارات أكتوبر المجيدة وكلهم حماس وفخر بالانتصار على العدو فى حرب أكتوبر 1973.





أضافت "مكرم" خلال لقاء لها لفضائية اكسترا نيوز أن المصري فى الخارج يتذكر انتصار أكتوبر، مشيرة إلى أن ذلك يعطينا قوة حتى نكمل فى التقدم ومواجهة التحديات التى واجهناها ونقوم بتسليط الضوء على تلك الأحداث حتى تستمر الدولة المصرية مُنتصرة بجميع تحدياتها.





وتابعت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج لم يتركوا أي مناسبة وطنية إلا ويكونوا حاضرين فى المشهد، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج يشاركون في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية .





وأشارت "مكرم" إلى أنه خلال ثورة 30 يونيو ظهر المصريون بالخارج بالأعلام وأمام السفارات والقنصليات وهو يدل على أن المصريين بالخارج لم ينسوا الدولة المصرية وهم معها في أي مناسبة وطنية.



