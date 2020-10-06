AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج لم يتركوا أي مناسبة وطنية إلا وكانوا حاضرين في المشهد.. فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:43 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
محمود محسن
أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن المصريين احتفلوا بانتصارات أكتوبر المجيدة وكلهم حماس وفخر بالانتصار على العدو فى حرب أكتوبر 1973.

أضافت "مكرم" خلال لقاء لها لفضائية اكسترا نيوز أن المصري فى الخارج يتذكر انتصار أكتوبر، مشيرة إلى أن ذلك يعطينا قوة حتى نكمل فى التقدم ومواجهة التحديات التى واجهناها ونقوم بتسليط الضوء على تلك الأحداث حتى تستمر الدولة المصرية مُنتصرة بجميع تحدياتها.

وتابعت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج لم يتركوا أي مناسبة وطنية إلا ويكونوا حاضرين فى المشهد، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج يشاركون في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية .

وأشارت "مكرم" إلى أنه خلال ثورة 30 يونيو ظهر المصريون بالخارج بالأعلام وأمام السفارات والقنصليات وهو يدل على أن المصريين بالخارج لم ينسوا الدولة المصرية وهم معها في أي مناسبة وطنية.

وقالت وزيرة الهجرة إنه صباح اليوم احتفلت مع أبنائنا المصريين في نيوزيلندا وكنت مع 55 طفلاً وطفلة، مؤكدة أنني أحيّى جميع أسرهم لأنهم زرعوا فى قلوبهم محبة الوطن .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب يشيد بدور الهجرة فى التيسير على المصريين بالخارج للمشاركة فى انتخابات الشيوخ

وزيرة الهجرة: افتتاح المرحلة الثانية من المنطقة اللوجيستية بالغربية تؤكد ثقة المصريين بالخارج في الدولة.. فيديو

وزيرة الهجرة: التصويت في انتخابات النواب بالخارج سيُجرى عبر البريد

نبيلة مكرم: "اتكلم مصري" مبادرة وطنية تتحدى حرب الهوية

عبر زووم.. وزيرة الهجرة تحتفل بنصر أكتوبر مع أبناء المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

التعافي الاقتصادي سيأخذ شكل الحرف «v».. محمد العريان يتنبأ بوضع الاقتصاد بعد كورونا

ترامب يتطلع لمناظرته الرئاسية الثانية مع بايدن

صالح جمعة يتألق فى تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة إنبى.. شاهد

بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر.. الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون ..صور

أول فيديو لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعد عقد القران ..شاهد

بعد 39 عاما على حادث المنصة.. الأسباب الحقيقة وراء اغتيال الرئيس السادات على يد عبود الزمر ورفاقه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس: أكثر من نصف مبيعات الشركة ستصبح كهربائية بحلول 2030

رسم أطول لوحة للجيش الأبيض في أعماق البحر بدهب.. شاهد

قبل المدارس.. 5 أفكار مختلفة للانش بوكس.. صور