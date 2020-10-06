المنصوري: السادات أعطى لـ إسرائيل السلام مقابل الأرض

قال اللواء أحمد المنصورى قائد تشكيل مقاتلات فى حرب أكتوبر، إن الانتصار فى حرب أكتوبر يعتبر أول معركة فخرية لمصر، وذلك بعد 3 حروب مع إسرائيل وهم " 48 و56 ومصيبة 67".





وأضاف أحمد المنصوري ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر " المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن الجيش المصري استعاد حقة من العدو الإسرائيلي المحتل ،لافتا إلي أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أعطى لـ إسرائيل السلام مقابل أرضنا والحصول عليها كاملة .





وأشار أحمد المنصوري إلى أن السلام الآن أصبح مقابل السلام، ولكن السادات حصل على الأرض مقابل السلام مع إسرائيل.





ولفت إلى أن الجيش المصري قطع ذراع إسرائيل، وقام بوضع أنفها فى التراب، واليوم مصر تمتلك سيف ودرع و رفال و الرئيس السيسي.





وأوضح أحمد المنصوري أن مصر تمتلك جيش من أفضل 10 جيوش بالعالم، وأكد أن روح أكتوبر لم تنتهى فى حرب أكتوبر، ولكن الروح مستمرة حتى الآن، مؤكدًا أن الجميع يشاهد ما تم فى الطرق والصحة والتعليم وكل شئ.





وأكد أن ما تم فى عهد الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي، من مشروعات تم فى فترة قصيرة وهذا انجاز كبير، ووجه التحية للسيسي على ما تم فى الفترة الأخيرة.



