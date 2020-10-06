AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المنصوري: السادات أعطى لـ إسرائيل السلام مقابل الأرض

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:40 م
حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
البهي عمرو
قال اللواء أحمد المنصورى قائد تشكيل مقاتلات فى حرب أكتوبر، إن الانتصار فى حرب أكتوبر يعتبر أول معركة فخرية لمصر، وذلك بعد 3 حروب مع إسرائيل وهم " 48 و56 ومصيبة 67".

وأضاف أحمد المنصوري ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر " المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن الجيش المصري استعاد حقة من العدو الإسرائيلي المحتل ،لافتا إلي أن  الرئيس الراحل محمد أنور السادات أعطى لـ إسرائيل السلام مقابل أرضنا والحصول عليها كاملة .

وأشار أحمد المنصوري إلى أن السلام الآن أصبح مقابل السلام، ولكن السادات حصل على الأرض مقابل السلام مع إسرائيل.

ولفت إلى أن الجيش المصري قطع ذراع إسرائيل، وقام بوضع أنفها فى التراب، واليوم مصر تمتلك سيف ودرع و رفال و الرئيس السيسي.

وأوضح أحمد المنصوري أن مصر تمتلك جيش من أفضل 10 جيوش بالعالم، وأكد أن روح أكتوبر لم تنتهى فى حرب أكتوبر، ولكن الروح مستمرة حتى الآن، مؤكدًا أن الجميع يشاهد ما تم فى الطرق والصحة والتعليم وكل شئ.

وأكد أن ما تم فى عهد الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي، من مشروعات تم فى فترة قصيرة وهذا انجاز كبير، ووجه التحية للسيسي على ما تم فى الفترة الأخيرة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دموع مائير لحظة استقبال أسراها بالبيجامات !!

اللواء محمد إبراهيم: حرب أكتوبر ترجمة صادقة لمعادلة ثلاثية فريدة وهى تلاحم القيادة والشعب والجيش

في الذكرى الـ47 .. أبرز 10 معلومات عن حرب أكتوبر 1973

السيسي: تحية لبطل الحرب الراحل أنور السادات الذي أتخذ القرار ببسالة.. فيديو

اللواء سمير فرج: الدولة انتفضت بأكتوبر 73 والجيش والشعب لا يفرطان في حقهما.. فيديو

معجزة عسكرية.. أحمد موسى في ذكرى أكتوبر: تحية لكل أبطال وشهداء الحرب

ترشيحاتنا

مصر للطيران تسير غدا 35 رحلة دولية تقل على متنهم 4 آلاف راكب

رسميا.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك وسموحة.. وإيقاف وتغريم ساسي وعاشور

مش عايزين نعقد ولادنا.. وزير التعليم يكشف تفاصيل خفية في نظام التعليم الجديد.. فيديو

احتفظ بها 47 عاما.. بطل صاعقة يعرض محتويات أسرى إسرائيليين

ندمانة.. منة عبد العزيز فتاة التيك توك توجه نصيحة مهمة للفتيات.. فيديو

بعد رحيله عن الأهلي.. فايلر يقترب من تدريب متذيل الدوري السويسري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس: أكثر من نصف مبيعات الشركة ستصبح كهربائية بحلول 2030

رسم أطول لوحة للجيش الأبيض في أعماق البحر بدهب.. شاهد

قبل المدارس.. 5 أفكار مختلفة للانش بوكس.. صور