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تعليم

قبل الدراسة بأيام.. تعليمات جديدة من التعليم لـ المديريات بشأن تابلت طلاب المرحلة الثانوية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:27 ص
طلاب
طلاب
ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المدارس الثانوية بأنواعها (عام ، رسمي لغات ، خاص ، خدمات) ، توصي بالتنبيه على الطلاب المعلمين القائمين على العملية التعليمية بالادارة بضرورة سداد رسوم التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية .

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وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن التنبيه على دفع هذه الرسوم ياتي حرصا على استمرار التغطية التأمينية للاجهزة في حالة الفقد أو التلف او الاصلاح وذلك على النحو التالي :
-طلاب الصف الاول الثانوي العام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى

-طلاب الصف الثاني الثانوي العام الدراسي 2020/2021 سداد التأمين عن السنة التأمينية الثانية

-طلاب الصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية

-طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة الثانية والثالثة لمن لم يسدد قسط التأمين عن السنة الثانية.

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-المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمديرية أو الادارة التعليمية او المدارس سداد قسط التأمين المستحق حتى السنة الثالثة التأمينية.
وحذرت وزارة التربية والتعليم ، من انه في حالة عدم سداد قسط التأمين يسقط حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية ، ويلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملا في حالة الفقد ، وقيمة الاصلاح في حالة الكسر أو الأعطال.

وكان قد نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلزام المدارس عدم تسليم الكتب الدراسية أو التابلت للطلاب لحين دفع المصروفات الدراسية.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأنه تم بالفعل إصدار تعليمات تُلزم كافة المدارس بتسليم جميع الكتب الدراسية، أو التابلت للطلاب دون أي شرط أو تمييز، وعدم ربط تسليمهما بدفع المصروفات المدرسية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدارس المخالفة.

وفي السياق ذاته، تم الانتهاء من توريد الكتب الدراسية تمهيدًا لتسليمها للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد، ويصل عدد الكتب المدرسية التي تؤلفها الوزارة وتقوم بطباعتها بجميع مراحل التعليم العام والفني إلى 177 مليون نسخة، وبالنسبة للمرحلة الثانوية بسنواتها الثلاث، فلن يتم طباعة الكتب المدرسية خلال العام الدراسي الجديد، حيث سيتم توفير الكتب في شكل ومحتوى رقمي من خلال أجهزة التابلت، كما تتضمن خطة الوزارة توفير مكتبة كبيرة بها أفلام من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية، تتضمن تدريبًا على نظام الأسئلة الجديدة في الثانوية العامة.

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