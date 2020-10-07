قبل الدراسة بأيام.. تعليمات جديدة من التعليم لـ المديريات بشأن تابلت طلاب المرحلة الثانوية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المدارس الثانوية بأنواعها (عام ، رسمي لغات ، خاص ، خدمات) ، توصي بالتنبيه على الطلاب المعلمين القائمين على العملية التعليمية بالادارة بضرورة سداد رسوم التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية .
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وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن التنبيه على دفع هذه الرسوم ياتي حرصا على استمرار التغطية التأمينية للاجهزة في حالة الفقد أو التلف او الاصلاح وذلك على النحو التالي :
-طلاب الصف الاول الثانوي العام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى
-طلاب الصف الثاني الثانوي العام الدراسي 2020/2021 سداد التأمين عن السنة التأمينية الثانية
-طلاب الصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية
-طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة الثانية والثالثة لمن لم يسدد قسط التأمين عن السنة الثانية.
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-المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمديرية أو الادارة التعليمية او المدارس سداد قسط التأمين المستحق حتى السنة الثالثة التأمينية.
وحذرت وزارة التربية والتعليم ، من انه في حالة عدم سداد قسط التأمين يسقط حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية ، ويلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملا في حالة الفقد ، وقيمة الاصلاح في حالة الكسر أو الأعطال.
وكان قد نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلزام المدارس عدم تسليم الكتب الدراسية أو التابلت للطلاب لحين دفع المصروفات الدراسية.