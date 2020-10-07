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سيارات

شاهد.. سباق بين عمالقة مرسيدس AMG G63 VS AMG A45 S

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
كريم عاطف

تمتلك صانعة السيارات الالمانية مرسيدس AMG ، العديد من السيارات المميزة عالية القوة والاداء ، حيث حصلت على عدد طرازات أكثر من أي وقت مضى في تاريخ العلامة التجارية هذه الفترة .


وبالطبع هناك تفاوت كبير في القوى بين طرازات مرسيدس المختلفة ، لذا قررت قناة Carwow المخصصة لسباقات التسارع المثيرة جلب اثنين من أفضل طرازاتها للتنافس في سباق تسارع لمعرفة أيهم فى أداء أفضل .


واما عن الطرازات المتنافسة هي مرسيدس AMG G63 وAMG A45 S، وهي منافسة غريبة بين هاتشباك صغيرة الحجم بخمسة أبواب وسيارة SUV ضخمة، لكنهما يعملان بنظام دفع على جميع العجلات .


و تتميز A45 بمحرك توربو سعة 2 لتر يولد قوة 421 حصان و500 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين تحصل G63 على محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لتر بقوة 565 حصان و850 نيوتن متر من عزم الدوران، إلا أن الاختلافات في الوزن والديناميكية الهوائية بين الطرازين كبيرة للغاية .


يكشف السباق الأول عن تقدم G63 بشكل كبير، إلا أن A45 كما ان استطاعت الاقتراب منها عند خط النهاية، في حين أن السباق الثاني حصلت A45 على بداية أفضل، بالرغم من أن G63 لا تزال تحقق تقدما طفيفا، ومع ذلك، فإن A45 استطاعت الاقتراب منها وتجاوزها هذه المرة، حيث أكملت السباق أولًا في 12.1 ثانية، وجائت G63 بعدها لتكمل سباق الربع ميل في 12.3 ثانية.


اشتركت السيارتين في عدد من السباقات الأخرى، والتي يمكنكم الاطلاع عليها في الفيديو بالأسفل، وتظهر السباقات إمكانيات A45 الصغيرة والتي استطاعت تعويض فارق القوة بفضل وزنها الأقل.

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