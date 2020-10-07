هيونداي تطلق عروضاً جديدة لـ باليسيد بالسعودية

أعلنت شركة هيونداي من خلال وكيلها الحصري بالمملكة العربية السعودية، عن مجموعة عروض ترويجية جديدة احتفالاً بنجاح الطراز الجديد من سيـارة "باليسيد" في المملكة.

وتقول شركة هيونداي من خلال وكيلها، إن العروض تأتى بدون دفعة أولى، ودون رسوم إدارية، بالإضافة إلى صيانة مجانية لمدة 5 سنوات أو 100،000 كيلومتر "أيهما يأتي أولا" مع خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.

وقال عادل عزت المدير التنفيذي بشركة محمد يوسف ناغي للسيارات وكيل هيونداي فى السعودية: "يسعدنا إطلاق هذه الحملة الجديدة التي تستهدف عملاء طراز باليسيد الجديد في معارضنا . حيث نعتني بالعملاء ، وهم دائما محور تركيزنا، لذلك ومن أجلهم وللمرة الأولى يتم تقديم عرض الصيانة لمدة خمس سنوات او 100,000 كم لجعل عملية الشراء أسهل، حتى ينعم عملاؤنا براحة البال.

تجدر الإشارة إلى أن طراز باليسيد يعتبر قفزة للأمام لواحدة من أشهر سيارات الدفع الرباعي من هيونداي، وذلك مع الرحابة الاستثنائية لمقاعد الصفين الثاني والثالث في المقصورة التي تضمّ ثمانية مقاعد، إلى جانب منطقة واسعة للتخزين ومرونة في إعادة تشكيل المقاعد .

كما يظهر التصميم الفاخر داخل السيارة ليجمع بين الشعور بالاسترخاء والراحة، وتضمّ الهيئة الأمامية في المقصورة شاشة النظامين الصوتي والملاحي و تأتي بشاشة عريضة تعمل باللمس بقياس 10.25 بوصة .