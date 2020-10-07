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خبير بالولايات المتحدة: مصر تسير بشكل أفضل نحو الاقتصاد في ظل تفشي كورونا.. فيديو

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
كورونا
كورونا
قسم التوك شو
قال الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادى المصرى بالولايات المتحدة، إن مصر ودول اخرى نامية، تسير بشكل أفضل نحو الاقتصاد فى ظل تفشى فيروس كورونا فى العالم.

وأضاف "العريان" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج" كلمة أخيرة"على قناة ON  أن الاقتصاد المتقدم فى أوروبا والولايات المتحدة سيكون التعافى فيهما من فيروس كورونا ببطء شديد للأسف، موضحًا أن مصر أفضل فى التعافى لعدة أسباب؛ أحدهما هو السن الصغيرة للمواطنين؛ وهذا يعنى أنهم يستطيعون التعايش مع الفيروس بشكل أفضل؛ لأن معدل دخول المستشفيات أو الوفيات اقل حدة من الدول المتقدمة.

وأوضح الخبير الإقتصادى المصرى بالولايات المتحدة، أن الدول المتقدمة كان عليها أن تتعامل مع الموقف بشكل أكبر، حيث إن الوضع لا يحتمل الاختيار بين الاغلاق التام او الفتح التام، وكان عليها ان تجد وسيلة فى المنتصف، مشيرا إلى أنه لهذا السبب أدَّت مصر بشكل طيب فى طريق التعافي من هذا الفيروس.

وأشار الدكتور محمد العريان إلى أن الصين بدأت مبكرا؛ ولذلك كانت لديهم ميزة، أنهم كانوا الأوائل فى الإصابة، والأوائل فى التعافى، منوهًا إلى أن الولايات المتحدة تعيش الآن الموجة الثانية من فيروس كورونا وتعيد طلابها مرة أخرى للكليات لتلقى تعليمهم.

وكشف عن الإجراءات التى يجب اتباعها؛ لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، متمثلة فى اتخاذ الحكومة كل الإجراءات الضرورية والاحترازية للحفاظ على المواطنين، مضيفًا أنه على المواطنين أنفسهم أن يتعاونوا بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الاجتماعية وغسل اليدين حتى يتوافر المصل قريبًا.
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