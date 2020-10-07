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رياضة

"حتحوت" يعلن جاهزية محمد الشناوي للوداد المغربي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:25 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
محمد رشاد
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن التشخيص النهائي لمحمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، أثبت إصابته بمزق في العضلة الضامة، بعمق "مللي × مللي".

وأضاف هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن إصابة محمد الشناوى ليست مقلقة كما يتصور البعض، ويحتاج فقط للراحة.

وأكد هانى حتحوت، أن محمد الشناوى لن يغيب عن مواجهة الوداد المغربي، ولكنه لن يشارك فقط فى أى مباراة تسبق المعترك الأفريقي.

وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الأهلى، عن قائمة فريقه الذى سيخوض بها مواجهة إنبى، اليوم، فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلى للمباراة كالتالى:

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، أحمد طارق سليمان.

خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، أحمد فتحي، فارس طارق، محمد مغربي، محمد شكري.

خط الوسط: آليو ديانج ، حمدي فتحي، وليد سليمان، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، صالح جمعة، محمود عبدالمنعم "كهربا"، شادي رضوان الشهير بالفيرارى، محمد فخري، عربي بدر.

الهجوم: جونيور أجايي، مروان محسن.

ويستعد الأهلى، لمواجهة إنبي، اليوم الأربعاء، فى إطار الأسبوع الثاني والثلاثون من المسابقة المحلية.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة، حيث تُوج باللقب رسميًا للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

يذكر أن الأهلى قد حقق الفوز يوم الأحد الماضي، على حساب نادي المقاولون العرب بهدف دون رد، في إطار الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.
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