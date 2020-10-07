"حتحوت" يعلن جاهزية محمد الشناوي للوداد المغربي

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن التشخيص النهائي لمحمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، أثبت إصابته بمزق في العضلة الضامة، بعمق "مللي × مللي".





وأضاف هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن إصابة محمد الشناوى ليست مقلقة كما يتصور البعض، ويحتاج فقط للراحة.





وأكد هانى حتحوت، أن محمد الشناوى لن يغيب عن مواجهة الوداد المغربي، ولكنه لن يشارك فقط فى أى مباراة تسبق المعترك الأفريقي.



