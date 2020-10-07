أحمد حمدي: التجاهل سبب أزمتي مع الجونة.. فيديو

قال أحمد حمدي لاعب فريق الجونة، إن تأخر ناديه في الرد على عرض روبن كازان الروسي؛ تسبب فى توقف المفاوضات.
وأضاف أحمد حمدي، :"نادر شوقي لم يجلس معي عقب مباراة طنطا كما قال، رد الجونة ظهر الان بعد ان تم غلق القيد هناك وضياع العرض، السرعة في التواصل كانت مطلوبة وهذا لم يحدث، لم يكن لدي أي ازمة اذا تم رفض العرض، مشكلتي الوحيدة في التجاهل والتأخر في الرد".
وتابع : "غالي أرسل لي رسالة نصها: "انت مش موجود معانا في مباراة المصري عقب تصريحاتي الاولى" ،وخلال 48 ساعة سوف أعود لتدريبات الجونة، أنا لاعب محترف ومرتبط بتعاقد مع الفريق".
وقال نادر شوقي، مدير الشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، إنه ليس قلقا على فريق الجونة بسبب النتائج التى حققها فى الآونة الأخيرة، ولكنه يشعر بالغضب فقط من بعض اللاعبين بسبب تدهور النتائج.
وأضاف شوقى :" الجونة أمامه وقت كاف لاعادة أوضاعه مرة أخري، ولست قلقا من النتائج التى تحققت مؤخرا".
وتابع :" الجونة لم يتأخر فى الرد على عرض روبن كازان الروسي، لاستعارة أحمد حمدي، ولم نطلب الحصول على 5 ملايين دولار، للموافقة على رحيل اللاعب وما يتردد حول ذلك غير صحيح".
وواصل:" لن أرد على تصريحات احمد حمدي ولفظ "اختفاء"، الذى ذكره اللاعب كبير جدا، وعرض روبن كازان لاستعارة احمد حمدي قيمته المالية غير مناسبة".
وأتم قائلا :" حمدى له حرية اللعب فى أى ناد يريده داخل مصر، لكن بشرط موافقة الاهلى واستبعاده من مباريات الجونة للحفاظ على تركيز الفريق".