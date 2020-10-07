AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد حمدي: التجاهل سبب أزمتي مع الجونة.. فيديو

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:51 ص
أحمد حمدي
أحمد حمدي
محمد رشاد
قال أحمد حمدي لاعب فريق الجونة، إن تأخر ناديه في الرد على عرض روبن كازان الروسي؛ تسبب فى توقف المفاوضات.


وأضاف أحمد حمدي، :"نادر شوقي لم يجلس معي عقب مباراة طنطا كما قال، رد الجونة ظهر الان بعد ان تم غلق القيد هناك وضياع العرض، السرعة في التواصل كانت مطلوبة وهذا لم يحدث، لم يكن لدي أي ازمة اذا تم رفض العرض، مشكلتي الوحيدة في التجاهل والتأخر في الرد".


وتابع : "غالي أرسل لي رسالة نصها: "انت مش موجود معانا في مباراة المصري عقب تصريحاتي الاولى" ،وخلال 48 ساعة سوف أعود لتدريبات الجونة، أنا لاعب محترف ومرتبط بتعاقد مع الفريق".


وقال نادر شوقي، مدير الشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، إنه ليس قلقا على فريق الجونة بسبب النتائج التى حققها فى الآونة الأخيرة، ولكنه يشعر بالغضب فقط من بعض اللاعبين بسبب تدهور النتائج.


وأضاف شوقى  :" الجونة أمامه وقت كاف لاعادة أوضاعه مرة أخري، ولست قلقا من النتائج التى تحققت مؤخرا".


وتابع :" الجونة لم يتأخر فى الرد على عرض روبن كازان الروسي، لاستعارة أحمد حمدي، ولم نطلب الحصول على 5 ملايين دولار، للموافقة على رحيل اللاعب وما يتردد حول ذلك غير صحيح".


وواصل:" لن أرد على تصريحات احمد حمدي ولفظ "اختفاء"، الذى ذكره اللاعب كبير جدا، وعرض روبن كازان لاستعارة احمد حمدي قيمته المالية غير مناسبة".


وأتم قائلا :" حمدى له حرية اللعب فى أى ناد يريده داخل مصر، لكن بشرط موافقة الاهلى واستبعاده من مباريات الجونة للحفاظ على تركيز الفريق".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال أحمد حمدي لـ بيراميدز

نادر شوقي: فشل مفاوضات انتقال أحمد ريان إلى الدوري التركي

نادر شوقي: أحمد حمدي لا يحق له الانتقال لأي نادي مصري دون موافقة الأهلي

مرتضى عن نادر شوقي: لن نرد على تاجر مخدرات

أحمد حمدي يعلن وجهته.. ويؤكد: تجربة الجونة انتهت

أحمد حمدي: لم أجد احترافية من نادي الجونة

ترشيحاتنا

تعرف على سر غياب نجم الأهلى عن مباراة إنبى بالدوري

خلافات على الميراث.. تفاصيل متضاربة فى واقعة احتجاز رجل لأمه فى الغربية.. فيديو

مقترح في الكويت بإعطاء كل مواطن راتب 50 ألف دولار سنويا مدى الحياة

صالح جمعة يتألق فى تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة إنبى.. شاهد

بازوكا: الإسماعيلي باع "المحمدي ومجدي" سرًا

أمير عزمي يكشف عن موقفه بشأن عقوبة إيقاف مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات جاكوار XF Mid-Cycle موديل 2021.. صور

ظهور أعراض تنفسية خطيرة على ترامب بعد نزع الكمامة.. فيديو وصور

تصل إلى 15%.. تخفيضات على صيانة جميع موديلات فولكس فاجن