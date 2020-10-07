AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

على أنغام بيبي شارك.. تعذيب غريب للمساجين في أمريكا باستخدام أغاني الأطفال

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
بيبي شارك
بيبي شارك
عزة عاطف
تنوعت أشكال التعذيب داخل السجون على مر التاريخ، فسمعنا عن استخدام الكرابيج، الماء المغلي، وغيرها من الأشكال المروعة، لكن أن يكون التعذيب باستخدام أغاني الأطفال فهذا هو النوع الجديد.

ووجهت صحيفة " يو إس إيه توداي " اتهامات لضباط في سجن أمريكي، ورؤسائهم، بإجبار المساجين على الاستماع إلى أغنية الأطفال الشهيرة "بيبي شارك Baby Shark" يوميًا، وبشكل متكرر. 

اقرأ المزيد:

وأخضع الضباط «جريجوري كورنيل بتلر جونيور» 21 عامًا، و«كريستيان تشارلز مايلز» 21 عامًا، و«كريستوفر ريموند هيندرشوت» 50 عامًا، السجناء لعقاب "غير إنساني" في سجن مقاطعة أوكلاهوما، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين. 

وكشف التحقيق المنشور في الصحيفة، أن مسئولي السجن أجبروا السجناء على الوقوف وأيديهم مكبلة ومثبتة على الحائط خلفهم، أثناء تشغيل أغنية الأطفال.

ويقول الضابط "بتلر" إنه استخدم هذه الطريقة؛ "كوسيلة للعقاب"- بحسب التحقيق-.

وبررت الشرطة سلوكها الغريب، بأن "عزف الموسيقى كان مزحة بين مايلز وبتلر".

وأظهرت الوثائق أن الموسيقى تسببت في "ضغط عاطفي لا داعي له على النزلاء الذين كانوا على الأرجح يعانون بالفعل من ضغوط جسدية".

ونوه التحقيق إلى أن مايلز وبتلر "عملوا بشكل منهجي مع بعض النزلاء؛ لتأديبهم، وتعليمهم درسًا، لأنهم شعروا أن الإجراءات التأديبية داخل مركز الاحتجاز لا تعمل على تصحيح سلوك النزلاء".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى سجون إسرائيل.. سجين مصاب بـ كورونا ينتهك العزل ويصيب النزلاء

الأمن الداخلى يكشف حقيقة تفشي كورونا بين نزلاء السجن المركزي اللبناني

ترشيحاتنا

خلافات على الميراث.. تفاصيل متضاربة فى واقعة احتجاز رجل لأمه فى الغربية.. فيديو

فيديو جراف.. لماذا انقطع بث قناة الزمالك؟

في ذكرى ميلاد نعيمة عاكف.. تعرف على عدد زيجاتها

كيف تم علاج ترامب من كورونا.. طبيب البيت الأبيض يفصح عن علاج الرئيس الأمريكي.. فيديو

ننشر خطاب محافظ البنك المركزى الخاص بإجراءات فتح الحسابات بالبنوك للأفراد والشركات متناهية الصغر

تفاصيل برنامج The Voice SENIOR قبل انطلاقه غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على أنغام بيبي شارك.. تعذيب غريب للمساجين في أمريكا باستخدام أغاني الأطفال

ضياع بيانات عدد ضخم من المصابين بـ كورونا يهدد بتفشي الوباء في بريطانيا

تعرف على مواصفات جاكوار XF Mid-Cycle موديل 2021.. صور