على أنغام بيبي شارك.. تعذيب غريب للمساجين في أمريكا باستخدام أغاني الأطفال





يو إس إيه توداي " اتهامات لضباط في سجن أمريكي، ورؤسائهم ، بإجبار المساجين على الاستماع إلى أغنية الأطفال الشهيرة "بيبي شارك Baby Shark" يوميًا ، وبشكل متكرر. ووجهت صحيفة "





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وأخضع الضباط «جريجوري كورنيل بتلر جونيور» 21 عامًا، و«كريستيان تشارلز مايلز» 21 عامًا، و«كريستوفر ريموند هيندرشوت» 50 عامًا، السجناء لعقاب "غير إنساني" في سجن مقاطعة أوكلاهوما، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.





، أن مسئولي السجن أجبروا السجناء على الوقوف وأيديهم مكبلة ومثبتة على الحائط خلفهم، أثناء تشغيل أغنية الأطفال . وكشف التحقيق المنشور في الصحيفة





ويقول الضابط "بتلر" إنه استخدم هذه الطريقة؛ "كوسيلة للعقاب"- بحسب التحقيق-.





وبررت الشرطة سلوكها الغريب ، بأن "عزف الموسيقى كان مزحة بين مايلز وبتلر".





وأظهرت الوثائق أن الموسيقى تسببت في "ضغط عاطفي لا داعي له على النزلاء الذين كانوا على الأرجح يعانون بالفعل من ضغوط جسدية".





ونوه التحقيق إلى أن مايلز وبتلر "عملوا بشكل منهجي مع بعض النزلاء؛ لتأديبهم، وتعليمهم درسًا، لأنهم شعروا أن الإجراءات التأديبية داخل مركز الاحتجاز لا تعمل على تصحيح سلوك النزلاء".