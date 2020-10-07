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منتج فيلم الممر يكشف السر وراء إخراج العمل الفني الرائع.. فيديو

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:31 ص
ارشيفية
ارشيفية
محمد حليم قنديل
قال هشام عبد الخالق، منتج فيلم الممر، إنه عندما أراد تنفيذ عمل فني يخص القوات المسلحة؛ كان يجب أن يُظهر شقين، أولهما؛ إظهار الصلابة والقوة ومحبة الوطن وأرض الوطن.

وأضاف "عبد الخالق" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن ثاني شق؛ هو رسالة إلى الشباب الذي لم يتأثر بتلك الفترة، موضحا أن الفيلم جسد فترة ١٩٦٧ و ١٩٦٨، وأن الأخير كان بداية عمليات الاستنزاف.

وأشار منتج فيلم الممر، إلى أن مشهد السنترال كان يجسد حالة ضباط الجيش بعد النكسة، وكيف أثرت الهزيمة عليهم وعلى نفسيتهم وتعاملاتهم مع ذويهم وأقاربهم، معقبًا: "هند صبري قامت بالدور كويس جدا كما يجب أن يكون".

وأوضح هشام عبد الخالق، أن الفيلم أظهر مرحلة الانكسار عند الهزيمة في النكسة ومن ثم مشاهد الشارع بعد الهزيمة وحال الضباط والشعب المصري، وبعد ذلك أظهرنا الانتصار وقوة العزيمة لدي قواتنا المسلحة الباسلة.

وأشار إلى أن الجميع في حياته الشخصية يخسر ويكسب ولكن علي الجميع ألا ييأسوا وأن تكون لديهم عزيمة وإصرار علي التحدي والنجاح حتي يكونوا قادرين علي مواجهة أي شيء.
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