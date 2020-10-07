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أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي ينجو من التصويت على الثقة في البرلمان

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:42 ص
رئيس وزراء كندا
رئيس وزراء كندا
أ ش أ
نجت حكومة الأقلية الليبرالية في كندا برئاسة رئيس الوزراء جاستن ترودو، مساء الثلاثاء، من التصويت على الثقة حيث صوت مجلس العموم بـ 177 صوتا مقابل 152؛ لتمرير خطاب العرش.

وصوَّت زعيم الحزب الديموقراطي الجديد، جاجميت سينج، وتجمعه البرلماني، لصالح الخطاب بعد فوزه ببعض التغييرات الرئيسية في التشريع الأسبوع الماضي.

وتضمنت تلك الامتيازات؛ تمديد المزايا للعمال الذين تُركوا عاطلين عن العمل أو عاطلين عن العمل بشكل جزئي بسبب جائحة كوفيد-19 وإدخال 10 أيام إجازة مرضية مدفوعة الأجر لأي كندي يضطر إلى التوقف عن العمل بسبب الوباء.

وصوت المحافظون وحزب الكتلة الكيبيكية، ضد الخطاب، وانضم إليهم النواب الثلاثة من حزب الخضر. 

وقالت زعيمة حزب الخضر المنتخبة حديثا، آنامي بول، في وقت سابق، اليوم، إن حزبها لا يمكنه دعم الخطاب.
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