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فن

وصلة رقص لـ ساويرس على أنغام رايحين نسهر لـ محمد رمضان .. شاهد

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:28 ص
رنا اشرف
نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا، اليوم الأربعاء، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، من خلال خاصية " الاستورى".

ويظهر في الفيديو رجل الأعمال نجيب ساويرس وهو يرقص علي أنغام أغنية "رايحين نسهر".

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وعلق علي الفيديو قائلا: استمتع يا صديقي".

وحرص الفنان محمد رمضان، علي الاحتفال بالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة وذلك بنشر مقطع فيديو من أغنية جيشنا صعب، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد رمضان على الفيديو: "كل عام وبلدي مصر بخير بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصار أكتوبر".

ويحتفل الشعب المصري وقواته المسلحة هذه الأيام بالذكرى الـ 47 لأغلى وأكبر وأعظم انتصار في تاريخ مصر، وهو انتصار السادس من أكتوبر.

وكان كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان حقق 21 مليونا و415 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.

ويشارك رمضان في الغناء بالكليب، المغني الكونغولي ميتري جيمس، الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها "الملك، انساي، وتيك توك".

وعلى صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل "موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.

وأحدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذي يشارك في بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.
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