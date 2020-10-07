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أخبار العالم

كشف غموض اختفاء دبلوماسي كوريا الشمالية رفيع المستوى في روما

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:06 ص
الدبلوماسي الكوري
الدبلوماسي الكوري الشمالي المختفي من روما
على صالح
كشف نائب برلماني عن حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، "ها تيه-كيونج"، لغز اختفاء الدبلوماسي الكوري الشمالي السابق ضمن بعثة بيونج يانج إلى إيطاليا، والذي اختفى في نوفمبر 2018.


وقال النائب الكوري الجنوبي وفقا لما نقلته عنه وكالة "يونهاب" في سيول: «وُجد أن القائم بأعمال السفير "جو سونج جيل" في إيطاليا، قد دخل كوريا الجنوبية في يوليو 2019 وهو تحت حماية السلطات الحكومية»، نقلا عن تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وحسب الوكالة، أكدت مصادر مطلعة في وقت لاحق، صحة أنباء وصول الدبلوماسي الكوري الشمالي المختفي مع زوجته إلى سيول.


وأوضح مصدر آخر أن  الدبلوماسي الكوري الشمالي الذي كان مختفيا طلب عدم الكشف عن ذلك تماما؛ من أجل حماية عائلته.


وشغل "جو" منصب القائم بأعمال سفير كوريا الشمالية مون يونج نام، في سبتمبر عام 2018؛ بسبب إجراء بيونج يانج التجربة النووية السادسة، واختفى دون سابق إنذار أثناء فترة عمله في روما في أوائل نوفمبر 2018 قبل انتهاء ولايته، ووردت أنباء على نطاق واسع عن أنه طلب اللجوء في بلد ثالث، تحت حماية الحكومة الإيطالية وحكومات أخرى.
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