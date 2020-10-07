دعم نفسي واجتماعي وقانوني.. التضامن: استضافة المرأة المعرضة للعنف فى 8 مراكز على مستوى الجمهورية.. وافتتاح مركزين فى سوهاج وقنا قريبًا

التضامن الاجتماعي:

استضافة المرأة المعرضة للعنف فى 8 مراكز على مستوى الجمهورية

جار افتتاح مركزين فى سوهاج وقنا قريبًا

المراكز تقدم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للمرأة

المراكز تستضيف "ضحايا الاتجار في البشر وذوى الإعاقة









تستضيف وزارة التضامن الاجتماعي، المرأة التي تتعرض للعنف، من خلال 8 مراكز على مستوى الجمهورية في محافظات "القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية- الدقهلية - بني سويف- الفيوم - المنيا"، وجار افتتاح مركزين فى سوهاج وقنا قريبًا.









وتقدم هذه المراكز الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للمرأة، حيث تستهدف الفئة المعرضة للعنف بكل أنواعه "جسدى - نفسي - اجتماعي - ختان إناث - حرمان من التعليم".







