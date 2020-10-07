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دعم نفسي واجتماعي وقانوني.. التضامن: استضافة المرأة المعرضة للعنف فى 8 مراكز على مستوى الجمهورية.. وافتتاح مركزين فى سوهاج وقنا قريبًا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
قسم الاخبار
  • التضامن الاجتماعي:
  • استضافة المرأة المعرضة للعنف فى 8 مراكز على مستوى الجمهورية 
  • جار افتتاح مركزين فى سوهاج وقنا قريبًا
  • المراكز تقدم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للمرأة
  • المراكز تستضيف "ضحايا الاتجار في البشر وذوى الإعاقة


تستضيف وزارة التضامن الاجتماعي، المرأة التي تتعرض للعنف، من خلال 8 مراكز على مستوى الجمهورية في محافظات "القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية- الدقهلية - بني سويف- الفيوم - المنيا"، وجار افتتاح مركزين فى سوهاج وقنا قريبًا.


وتقدم هذه المراكز الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للمرأة، حيث تستهدف الفئة المعرضة للعنف بكل أنواعه "جسدى - نفسي - اجتماعي - ختان إناث - حرمان من التعليم".


كما تستضيف هذه المراكز أيضا "ضحايا الاتجار في البشر وذوى الإعاقة"، فضحايا الاتجار  في البشر المواطنون المسلوب منهم حريتهم مثل "تجارة الأعضاء - التسول - الجبر على التسول - بيع الأعضاء - الدعارة"، فالمراكز تخدم ضحايا الاتجار في البشر.


وتقدم هذه المراكز دعما صحيا للسيدة، والمساعدة في علاجها، وكذلك دعم قانوني ومساعدتها في استخراج أوراق ثبوتية، ومساعدة إثبات النسب؛ في وجود حالات مجهولة النسب.


ومدة استضافة تلك المراكز، للمرأة، هي ٦ أشهر، ويمكن أن تجدد لـ ٦ أشهر أخرى، يتم خلالها تقديم الدعم الاجتماعي وحل المشاكل ودعمها نفسيا، ويمكن إحالتها لمراكز متخصصة والمرأة لا تتحمل التكلفة؛ يتحملها المركز، كما يعمل المركز على التمكين الاقتصادي للمرأة، ويستضيف بنات المرأة أيًّا كان عمرها، والأولاد حتى ١٢ سنة.
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