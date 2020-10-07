لأول مرة .. ظهور جيب كومباس موديل 2022 أثناء اختبارها..صور

أعلنت شركة جيب لصناعة السيارات الأمريكية عن السيارة جيب كومباس 2022 في تحديث منتصف العمر بعد طرحها للجيل الثاني من كومباس في عام 2016، وظهرت جيب كومباس 2022 أثناء اختبارها بواسطة كاميرات المصورين التجسسية أثناء اختبارها في أوروبا .





وحصلت جيب كومباس 2022 على شبك أمامي معدل ومصابيح أمامية معاد تصميمها، واكصدام معدل تماما ، بالإضافة إلى المصابيح الخلفية المُحدثة التي تطل من خلال التمويه.





أما عن المقصورة الداخلية فتحتوي علي النظام الترفيهي الضخم بإطار معدني، و أجهزة القياس المعدلة، ولم يتم الكشف عن قوة المحرك الرئيسي للسيارة جيب كومباس 2022.





لكن كومباس الحالية ذات المواصفات الأمريكية تستمد قوتها من محرك بأربعة أسطوانات سعة 2.4 لتر بقوة 180 حصان و237 نيوتن.متر من عزم الدوران.



