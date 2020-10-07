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سيارات

لأول مرة.. ظهور جيب كومباس موديل 2022 أثناء اختبارها..صور

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:16 ص
لأول مرة .. ظهور
لأول مرة .. ظهور جيب كومباس موديل 2022 أثناء اختبارها..صور
كريم عاطف
أعلنت شركة جيب لصناعة السيارات الأمريكية عن السيارة جيب كومباس 2022 في تحديث منتصف العمر بعد طرحها للجيل الثاني من كومباس في عام 2016، وظهرت جيب كومباس 2022 أثناء اختبارها بواسطة كاميرات المصورين التجسسية أثناء اختبارها في أوروبا .

وحصلت جيب كومباس 2022 على شبك أمامي معدل ومصابيح أمامية معاد تصميمها، واكصدام معدل تماما ، بالإضافة إلى المصابيح الخلفية المُحدثة التي تطل من خلال التمويه.

أما عن المقصورة الداخلية فتحتوي علي النظام الترفيهي الضخم بإطار معدني، و أجهزة القياس المعدلة، ولم يتم الكشف عن قوة المحرك الرئيسي للسيارة جيب كومباس 2022.

لكن كومباس الحالية ذات المواصفات الأمريكية تستمد قوتها من محرك بأربعة أسطوانات سعة 2.4 لتر بقوة 180 حصان و237 نيوتن.متر من عزم الدوران.

أما في أوروبا سيتم تقديم جيب كومباس 2022، بمجموعة متنوعة من المحركات، بما في ذلك محرك هجين يتكون من محرك بنزين سعة 1.3 لتر توربو وحزمة بطارية سعة 11.4 كيلووات/سا، ومحرك كهربائي مثبت في الخلف، لتحصل السيارة على نطاق كهربائي نقي يبلغ 50 كلم لكل شحنة.
لأول مرة.. ظهور جيب كومباس موديل 2022 أثناء اختبارها..صور
لأول مرة.. ظهور جيب كومباس موديل 2022 أثناء اختبارها..صور
لأول مرة.. ظهور جيب كومباس موديل 2022 أثناء اختبارها..صور
لأول مرة.. ظهور جيب كومباس موديل 2022 أثناء اختبارها..صور
لأول مرة.. ظهور جيب كومباس موديل 2022 أثناء اختبارها..صور
لأول مرة.. ظهور جيب كومباس موديل 2022 أثناء اختبارها..صور
لأول مرة.. ظهور جيب كومباس موديل 2022 أثناء اختبارها..صور
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