أبو العينين يستقبل وفدا من كبار رجال الفكر والقادة العسكريين السابقين في أمريكا

وقالت الإعلامية رشا مجدى، مقدمة برنامج "صباح البلد"، عن البرنامج الانتخابي للنائب محمد أبو العينين مرشح مجلس النواب، موضحة أنه يحمل رمز المدفع رقم 10 ب، فردى مستقل يركز على خدمة أهالي دائرة الجيزة، والدقي، والعجوزة .







