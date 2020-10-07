أبو العينين يستقبل وفدا من كبار رجال الفكر والقادة العسكريين السابقين في أمريكا

عرضت فضائية صدى البلد، تقريرا للنائب أبو العينين أفادت فيه أنه استقبل وفدا من كبار رجال الفكر والقادة العسكريين السابقين فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الإعلامية رشا مجدى، مقدمة برنامج "صباح البلد"، عن البرنامج الانتخابي للنائب محمد أبو العينين مرشح مجلس النواب، موضحة أنه يحمل رمز المدفع رقم 10 ب، فردى مستقل يركز على خدمة أهالي دائرة الجيزة، والدقي، والعجوزة .
وأضافت الإعلامية رشا مجدى، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن من أبرز مجهودات النائب محمد أبو العينين التى تمت خلال الأيام الماضية، حل العديد من المشاكل المزمنة بالدائرة على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن هناك عدة مبادرات قام بها النائب محمد أبو العينين لأهل الجيزة ليس بغرض الانتخابات أو التصويت، لأنه يقوم بعدة أعمال خيرية لأهل الدائرة من قبل خوض الانتخابات البرلمانية من دافع شعور هذا الرجل الإنسانى والاجتماعى تجاه أبناء محافظته الجيزة.
ونوهت الإعلامية رشا مجدى، إلى أن ترشح "أبو العينين" كان نابعا من رغبة أهالى الجيزة ليكون لهم صوت داخل مجلس النواب، منوهة إلى أن أهداف مبادرات النائب أبو العينين إنسانية فى المقام الأول، لأنه يسعى لرفع معاناة الأسر في نطاق الرعاية الاجتماعية بمحافظة الجيزة.