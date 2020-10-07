بيع 6 محال تجارية وصيدلية بالمزاد العلني بمدينة دمياط الجديدة

صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم بيع 6 محال تجارية وصيدلية بالمزاد العلني، بمساحات تراوحت بين (20م٢ :40م٢)، بسوق المجاورة (33) بالحي السادس بجوار مشروعى JANNA للإسكان الفاخر وسكن مصر بمدينة دمياط الجديدة.





وأوضح المهندس محمد رجب، أن جلسة المزاد، أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد للمحال بأسعار تراوحت بين 31 ألف جنيه و46 ألفا و500جنيه، بينما بلغ سعر بيع المتر المربع الواحد للصيدلية 63 ألف جنيه.





وأشار رئيس الجهاز إلى أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير، كما تم مراعاة تنوع أنشطة المحال التى تم بيعها لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان منطقة مشروعي جنة وسكن مصر، بمدينة دمياط الجديدة.





في سياق اخر، قال اللواء سعيد بده رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيناء إن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية دعمت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء ضمن مبادرة شمال سيناء بمبلغ (50) مليون دولار، ساهمت في توفير ووصول مياه الشرب النقية لأكثر من 325 ألف مواطن وتحسين خدمات الصرف الصحي لعدد (110) ألف مواطن بالمدن والقرى والتجمعات بمحافظة شمال سيناء.

جاء ذلك أثناء حفل انتهاء تنفيذ وتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء والممولة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في إطار اتفاقية مبادرة شمال سيناء في ذكرى انتصارات نصر اكتوبر ، بحضور اللواء أ ح دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والسيد مايكل تروبلد نيابة عن ليزلي ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- مصر والمهندس رجب عرفة خليل رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه سيناء والمهندس محمد على صبرى وطارق الباز كممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمهندس صبري سلامة العضو المنتدب لشركة الصعيد للمقاولات و القيادات الشعبية و التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح أنه فى مجال مياه الشرب تم تنفيذ عدد(5) محطات تحلية مياه الابار بطاقة تتراوح بين (200-500) متر مكعب يوميًا بمراكز بئر العبد والحسنة ونخل شاملة التخلص الآمن من مياه المعالجة باستغلالها فى زراعة اشجار الزيتون، تنفيذ عدد (1) محطة تحلية لمياه البحر بطاقة (5) آلاف متر مكعب يوميًا وخطوط طرد لتغذية مدينة العريش، تطوير ورفع كفاءة عدد (1) محطة تحلية مدينة الحسنة لتصل الى (1.2) الف متر مكعب يوميًا، تنفيذ عدد (7) بئر مياه عميق بأعماق من 850 م الى 1200 م لتغذية محطات التحلية الجديدة المنشأة ضمن المشروع، تنفيذ عدد (7) بئر مياه عميق بأعماق من 850 م الى 1200 م لضمان استمرارية تغذية عدد (6) محطات تحلية قائمة بمراكز الحسنة ونخل.



وأضاف أنه تم توريد عدد (50) عربة نقل وتوزيع مياه شرب بسعات 10 و 30 مترا مكعبا لتوصيل المياه الى المناطق البدوية والتجمعات والقرى وضواحي المدن، كما تم تنفيذ عدد (4) خزانات مياه خرسانية ذات سعات من 400 الى 2000 متر مكعب لدعم محطات رفع وتوزيع المياه القائمة بمدن بئر العبد ورمانه والحسنة.

وفى مجال الصرف الصحى، أشار أنه تم توريد عدد (20) سيارة كسح لمياه الصرف الصحي للمناطق التي تفتقر لشبكات الصرف الصحي بمراكز الحسنة ونخل وبئر العبد والعريش، بخلاف توريد عدد (8) معدة للصيانة والتشغيل.

وتابع أن افتتاح محطة تحلية مياه البحر بالريسة طاقة 5000 م3/يوم، خطوة هامة قامت بها الدولة لتوفير كوب مياه نظيف لأهالى العريش، ضمن خطوات الدولة لتنمية سيناء.



