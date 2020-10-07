جامعة الأزهر: قوافل طبية متعددة بالمحروسة والكشف والعلاج بالمجان

علق الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، على قافلة الجامعة التي تطلقها الجامعة بمساكن المحروسة بالسلام بالتزامن مع انتصارات أكتوبر المجيدة.
وقال المحرصاوي خلال تفقد القافلة بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، إن القافلة تضم تخصصات متعددة والكشف والعلاج بالمجان ، مؤكدا انها لن تكون القافلة الأخيرة بالحي الجديد.
وأكد أن الجامعة ترسل عدد كبير من القوافل خارج مصر ، كما أن هناك عدد كبير من مشاركات الجامعة فى مواجهة جائحة كورونا.
واوضح أنها تتضمن أطباءً ووحدة لم الشمل الذي ينصدها مرصد الأزهر الشريف، وبيت الزكاة والصدقات المصري للوقوف على احتياج الأسر الفقيرة والمحتاجة لدعم بيت الزكاة والصدقات المصري.
وأضاف أن القافلة تحتوي على جزء دعوي لنشر وسطية الأزهر لإعطاء جرعة كافية من التعرف على القيم الإنسانية والقيم الروحية التي يحملها الإسلام وأنه دين للتعايش بين البشر، حيث يحيا المواطن في مصر بحرية كاملة وهو ما يدعو إليه الأزهر الشريف.
ومن المقرر ان يقوم المحافظ بتوزيع 300 شنطة تضم المستلزمات المدرسية على الأسر الأكثر احتياجًا بمساكن المحروسة إلى جانب افتتاح فصلين لتعليم الحياكة وتوزيع 7 ماكينات حياكة على المتدربات لمساعدتهم على بدء مشروع جديد .