AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جامعة الأزهر: قوافل طبية متعددة بالمحروسة والكشف والعلاج بالمجان

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
عبد العزيز جمال

علق الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، على قافلة الجامعة التي تطلقها الجامعة بمساكن المحروسة بالسلام بالتزامن مع انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال المحرصاوي خلال تفقد القافلة بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، إن القافلة تضم تخصصات متعددة والكشف والعلاج بالمجان ، مؤكدا انها لن تكون القافلة الأخيرة بالحي الجديد.

وأكد أن الجامعة ترسل عدد كبير من القوافل خارج مصر ، كما أن هناك عدد كبير من مشاركات الجامعة فى مواجهة جائحة كورونا.

واوضح أنها  تتضمن أطباءً ووحدة لم الشمل الذي ينصدها مرصد الأزهر الشريف، وبيت الزكاة والصدقات المصري للوقوف على احتياج الأسر الفقيرة والمحتاجة لدعم بيت الزكاة والصدقات المصري.

وأضاف أن القافلة تحتوي على جزء دعوي لنشر وسطية الأزهر لإعطاء جرعة كافية من التعرف على القيم الإنسانية والقيم الروحية التي يحملها الإسلام وأنه دين للتعايش بين البشر، حيث يحيا المواطن في مصر بحرية كاملة وهو ما يدعو إليه الأزهر الشريف.

 

 ومن المقرر ان يقوم المحافظ بتوزيع 300 شنطة تضم المستلزمات المدرسية على الأسر الأكثر احتياجًا بمساكن المحروسة إلى جانب افتتاح فصلين لتعليم الحياكة وتوزيع 7 ماكينات حياكة على المتدربات لمساعدتهم على بدء مشروع جديد .

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استمرار عمل القافلة الطبية لجامعة الأزهر بمستشفى نخل المركزى

قافلة الأزهر الطبية بسيناء توقع الكشف الطبي على 2000 شخص

شيخ الأزهر يوجه بدراسة أحوال المتفوقين في الثانوية الأزهرية والتكفل بغير القادرين

علاج وجراحات ومعونات.. حصاد قافلة الأزهر الطبية بسيناء بعد 5 أيام عمل

انطلاق قافلة جامعة الأزهر الطبية والتنموية إلى مدينة المحروسة بالقاهرة

محافظ القاهرة يتفقد قافلة طبية ويوزع 300 شنطة بـ "المحروسة".. غدا

ترشيحاتنا

والدتها رقصت بعد وفاتها.. اختناق واحتراق رضيعة داخل سيارة في فلوريدا

محمد صلاح ينقذ مشردا في ليفربول.. شاهد

مفاجأة.. تاومبا يعود للتعاون السعودي

إسرائيل تنهار.. كورونا خرج عن السيطرة وخبراء يحذرون من كارثة

أمير الكويت يزكي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا لـ العهد

حالات سجود السهو وكيفيته وحكم من تركه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير تقليدية و أنيقة .. 15 صورة تبرز جمال كارمن سليمان في عيد ميلادها

نوبة بكاء لـ كيم كارداشيان على الهواء..صور

كيا تعلن عن السيارة العائلية الجديدة سول 2021 .. صور