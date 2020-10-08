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برلمان

برلماني: يجب زيادة الدخل القومي من السياحة إلى 100 مليار دولار سنويا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
السياحة
السياحة
معتز الخصوصى
قال النائب محمد عبده ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أننا يجب أن نستهدف زيادة الدخل القومى لمصر من السياحة إلى 100 مليار دولار فى العام ، مشيرا إلى أننا لسنا أقل من أسبانيا أو ألمانيا.

وأشار عبده فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا يجب أن يكون لدينا  100 مليون مصرى لديهم ثقافة سياسحية، بحيث يكون لدي الشعب معرفة للتعامل مع السائح ، ويعمل ان السياحة من اهم مصادرنا للعملة الصعبة.

وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أنه يجب على المواطن المصرى أن يتعامل مع السائح الأجنبى على أنه " الفرخة اللى بتبيض بيضة دهب".

وأوضح اننا فى حاجة إلى دور قوى من جانب الدولة للإهتمام بالسياحة ، قائلا: "عاوزين 10 وزراء و 10 نواب ليهم للسياحة ، مؤكدا أن السياحة أهم من الزراعة والصناعة على حد قوله.

وكانت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، قالت إن استقبال 300 ألف سائح خلال الفترة الماضية رقم يدعو إلى التفاؤل، ما يؤكد أن هناك طيران مباشر بين بعض الدول ومصر.

وأضافت الدكتورة غادة شلبي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن مصر تشهد انتعاشة سياحية رغم أزمة فيروس كورونا وهي مؤشر إيجابي يدل على أننا جادين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضحت نائب وزير السياحة والآثار، أن إجراءات مسح فيروس كورونا في المطارات المصرية دقيقة جدا ، لافتًا إلى أنه لا يوجد احتكاك بين المواطنين، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامة في الطائرات، مشيرة إلى أنه بداية من سبتمبر الماضي استقبلت المدن السياحية المصرية سياح من فرنسا والتشيك وبلغاريا وانجلترا وعدد من الدول الأخرى.
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