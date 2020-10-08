برلماني: يجب زيادة الدخل القومي من السياحة إلى 100 مليار دولار سنويا

قال النائب محمد عبده ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أننا يجب أن نستهدف زيادة الدخل القومى لمصر من السياحة إلى 100 مليار دولار فى العام ، مشيرا إلى أننا لسنا أقل من أسبانيا أو ألمانيا.





وأشار عبده فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا يجب أن يكون لدينا 100 مليون مصرى لديهم ثقافة سياسحية ، بحيث يكون لدي الشعب معرفة للتعامل مع السائح ، ويعمل ان السياحة من اهم مصادرنا للعملة الصعبة.





وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أنه يجب على المواطن المصرى أن يتعامل مع السائح الأجنبى على أنه " الفرخة اللى بتبيض بيضة دهب".





وأوضح اننا فى حاجة إلى دور قوى من جانب الدولة للإهتمام بالسياحة ، قائلا: "عاوزين 10 وزراء و 10 نواب ليهم للسياحة ، مؤكدا أن السياحة أهم من الزراعة والصناعة على حد قوله.





وكانت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، قالت إن استقبال 300 ألف سائح خلال الفترة الماضية رقم يدعو إلى التفاؤل، ما يؤكد أن هناك طيران مباشر بين بعض الدول ومصر.



