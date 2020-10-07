ميناء دمياط يعرض تجربته في المشاركة المجتمعية أمام جمعية موانئ المتوسط





وتهدف المبادرة إلى تفعيل أنشطة التعاون بين دول المنطقة وتنفيذ ودعم الأنشطة المختلفة، في إطار سياسة الجوار الأوروبية، والتي تستهدف تعزيز التبادل التجاري وتطوير قدرات الشباب والسيدات وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل في تلك الدول.









وأوضح اللواء بحرى وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن مشاركة ميناء دمياط في ذلك الاجتماع تهدف في المقام الأول إلى إطلاع الحاضرين على الجهود التي تبذلها هيئة الميناء في مجال المشاركة المجتمعية، خاصةً تدريب طلبة الجامعات وحديثي التخرج، وذلك لتأهيلهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة لسوق العمل.









وأشار رئيس هيئة إلى أن هناك جهودا مستمرة للحفاظ على البيئة باعتبارها أحد أركان أهداف الجودة التي تراعيها الهيئة أثناء إقامتها مشاريع التطوير والتحديث ضمن خطة التنمية المستدامة، ويعد ميناء دمياط الميناء المصري الوحيد المشارك في هذا الاجتماع الذي يشهد مشاركة العديد من موانئ دول حوض البحر المتوسط.





