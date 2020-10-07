أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف قريبا.. وتعرف على أول الأجهزة التي ستحصل على نظام تشغيل هواوي HarmonyOS

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
أرسلت شركة آبل Apple، دعوات لحضور حدثها التالي للإعلان عن أحدث أجهزة آيفون والذي سيقام افتراضيا عبر الإنترنت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سيقام يوم الثلاثاء القادم الموافق 13 أكتوبر في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ.
تجري التطبيقات كل عام تحديثات مهمة لمواصلة تلبية احتياجات مستخدميها، وفي هذا الإطار تصبح بعض الهواتف الذكية غير متوافقة مع الإصدارات الجديدة من هذه التطبيقات والتي يتوقف بعضها عن العمل نهائيا.
أصدرت شركة آبل Apple، مساعدها الافتراضي الشهير سيري Siri، منذ ثمانية سنوات في يوم 12 أكتوبر عام 2011، وهو يعد جزءا من أنظمة تشغيل المستخدمة في أجهزة آبل وهي iOS و iPadOS و watchOS و macOS و tvOS.
أصدرت شركة سامسونج Samsung، مؤخرا هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 2، والآن ظهرت بعض التسريبات حول هاتفها المطوي القادم Galaxy Z Fold 3، بتقنية الكاميرا أسفل الشاشة.