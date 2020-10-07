أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف قريبا.. وتعرف على أول الأجهزة التي ستحصل على نظام تشغيل هواوي HarmonyOS

تجري التطبيقات كل عام تحديثات مهمة لمواصلة تلبية احتياجات مستخدميها، وفي هذا الإطار تصبح بعضغير متوافقة مع الإصدارات الجديدة من هذه التطبيقات والتي يتوقف بعضها عن العمل نهائيا.