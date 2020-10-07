جمال يوسف: أهالي الجيزة يمدحون النائب محمد أبو العينين.. وصباح البلد ينفرد بأول ظهور له بعد شفائه من سرطان البلعوم





انفرد برنامج صباح البلد الذي يذاع على قناة صدى البلد ويترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدى بالظهور الأول للفنان جمال يوسف ، وذلك بعد شفائه من سرطان البلعوم.

وأقام البرنامج حفلا خاصا للفنان، كما أجرت معه الإعلامية لميس سلامة حوارا تناول فيه ظروف المرض الذي تعرض له والدعم المعنوى الذي تلقاه من المحبين والأسرة الفنية، وكذلك أسرته وأولاده الذين لعبوا دورا كبيرا في إتمام شفائه.





ووجه النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، تحياته إلى الفنان جمال يوسف، داعيا له بالسلامة وحفظ الله الدائم له وأن يرزقه الخير ويمتعه بالعافية.



وقال الفنان جمال يوسف، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية" صدى البلد"، إن أهالى الجيزة يمدحون ويشكرون فى النائب محمد أبو العينين لأنه رجل خير ويساعد الناس ويقف بجانبهم.



وأضاف: "الناس بتحبه بجد، الناس بتنزل تنتخبه بالاسم، وبشوف قد إيه الناس بتحبه"، مشيرًا إلى أنه يمتلك صديقا من أهالى الجيزة احتاج لمساعدة والنائب محمد أبو العينين ولم يتأخر عن مساعدته إطلاقًا.



وأشار الفنان جمال يوسف، إلى أنه "رجل محترم جدا ومعروف بذلك والناس تحبه، ربنا يكرمه ويوفقه فى الانتخابات وينجح لحب الناس له".







وقال الفنان جمال يوسف، إن دعم الناس بعد حلقة صباح البلد فرق كثيرًا معه، لأنه استشعر حقيقة حب أولاده وبيته وزملائه، قائلا:" أنا قولت خلاص اهو واحد هيموت محدش يعرفه غير مراته وعياله" .

وأضاف أنه شعر بالفرحة والمقاومة ، متابعا" : حسيت انى عايز اقوم اقف على رجلى .. معقولة الناس بتحبنى كدا " .



وأشار إلى أن أهل مصر طيبين ، وجعلوني أشعر بكم كبير من الحب ، مضيفًا :" الحمدلله انى شفت حب الناس وأنا عايش " ، مؤكدًا أن الكلمة الطيبة تغير حياة البني آدم .

وتابع أن الكلمة الطيبة ترفع من المعنويات بشكل كبير جدًا ، موضحًا أنه لمس حب من الناس كبير أثناء صراعه مع المرض .

وأكد أن هناك العديد من النجوم الكبار برعوا فى معنى الكلمة ، فهى تسعد وترفع من معنويات أى بنى أدم ، وكل معانى الحب التى لمستها أثناء المرض هي من ساعدت على شفائى .

وقال الفنان محمد صبحى، "أنا مش عايز تتكلموا عني.. أنا عايزة أتكلم مع جمال"، قاصدا بحديثه الفنان جمال يوسف.

وأضاف "صبحى" أن أسعد لحظة بالنسبة له هى لحظة معرفته بشفاء الفنان جمال يوسف من مرض السرطان.

وتابع موجها حديثه إليه: "ربنا كرمك ولسة هيكرمك.. أنت إنسان وبنى ادم محترم وتلميذى وابنى"، لافتا إلى أن الناس والله عز وجل يحبه، معبرا عن سعادته عن أن أول عودة للفنان جمال يوسف معه بعد شفائه.

ورد عليه الفنان جمال يوسف: "شرف ليا أنه يكون أول عمل معاك يا أستاذ"، متابعا متأثرا: "حضرتك أستاذى وأنا اتعلم منك وروحت عندك المسرح وأنا عندي 16 سنة"، مضيفا إلى أنه تعلم الفن والأخلاق منه.

وقال الفنان محمد صبحى: "أنا مش عايز تتكلموا عني.. أنا عايز أتكلم مع جمال يوسف".



وأضاف "صبحى"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أسعد لحظة بالنسبة له هى لحظة معرفته بشفاء الفنان جمال يوسف من مرض السرطان.



وتابع موجها حديثه إليه: "ربنا كرمك ولسه هيكرمك.. أنت إنسان وبنى آدم محترم وتلميذى وابنى"، لافتا إلى أن الناس والله عز وجل يحبه، معبرا عن سعادته بأن أول عودة للفنان جمال يوسف معه بعد شفائه.





ورد عليه الفنان جمال يوسف: "شرف ليا إنه يكون أول عمل معاك يا أستاذ"، متابعا بتأثرا: "حضرتك أستاذى وأنا اتعلمت منك وروحت عندك المسرح وأنا عندي 16 سنة"، مشيرا إلى أنه تعلم الفن والأخلاق منه.



وأكد الفنان محمد صبحى، إلى أن الإرادة مهمة جدا، قائلا: "قوم واشتغل وفرح بناتك وزوجتك وفرحنا احنا كمان"، وتمنى الفنان محمد صبحى على الهواء أن يتعاون مع الفنان جمال يوسف فى أول عمل فنى بعد شفائه.



ووجه الشكر للدكتور تامر النحاس، وهو الطبيب المعالج لجمال يوسف، مؤكدًا عدم متاجرته بالطب، مشيرًا إلى أن دكتور تامر النحاس أكد أن جمال خلال شهر واحد وسيعود صوته وتتحسن صحته، موضحًا أنه يتمنى الإرادة الدائمة الداخلية للفنان.



ووجه الفنان محمد صبحى نصيحة للفنان جمال يوسف بأن يظهر جماله الداخلى للناس، ولا يستسلم للمرض أبدًا، وينتبه على نفسه من جائحة فيروس كورونا المستجد.



وقال الفنان جمال يوسف: "أنا عايز امشى من هنا علشان اجى اشتغل مع حضرتك"، ومن ثم أنهى الفنان محمد صبحى المكالمة قائلا: "أنا مش عايز أتعبك أكتر من كدا".

وقال الفنان جمال يوسف، إنه يقدر موقف الفنان القدير محمد صبحي معه خلال مرحلة مرضه، معبرًا عن سعادته عندما عرض سفره إلى الخارج لاستكمال علاجه وشفائه من مرض السرطان.

وأضاف: "أنا حسيت إن ابويا في ضهري، مين يعمل كدا ده أنا كنت تلميذ من تلامذته وشغال معاه في الفرقة".

وأشار إلى أن " الفنان محمد صبحى كان بيقولى لو طلعت حاجة محتاجها من ح غيرى مش هكلمك تاني"، مضيفًا أنه شعر بدفء وحنية من أساتذته وزملائه بالعمل .

وبعث الفنانون رسالة لزميلهم جمال يوسف، بعد شفائه من مرض السرطان، ببرنامج "صباح البلد".





