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تعليم

موعد ومعايير القبول في اختبار الالتحاق بقسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام الأزهر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:46 م
اختبارات القبول
اختبارات القبول
محمد شحتة
أعلنت كلية الإعلام بجامعة الأزهر، عن موعد اختبارات القبول بقسم الإذاعة والتليفزيون للطلاب الراغبين بالالتحاق بالقسم، ليكون يوم الأحد الموافق11-10-2020م وفقا لرغبات الطلاب.

ومن المقرر أن يكون مقر الاختبار الاستوديو التليفزيوني بالكلية، علما بأن ضوابط القبول في الالتحاق بالقسم ستحدد وفقا للمعايير الآتية:
1-المعلومات العامة
2-االقدرة على التحدث والنطق السليم للألفاظ والحروف وسلامة اللغة .
3-المظهر اللائق أمام الكاميرا والصوت الحسن أمام الميكرفون.
4- امتلاك المهارات والقدرات في مجال الحاسب الآلي أو حصوله على دورات تدريبية وشهادات في مجالات العمل الإذاعي والتليفزيوني
5- مراعاة تقدير مواد التخصص فى الفرقة الثانية.
6- التقدير العام.

وأوضحت الكلية، أن لكل معيار 10 درجات وبناء عليه سوف يتم اختيار العدد المطلوب وفقا لنتيجة الاختبار والمجموع الذي يحصل عليه الطالب والعدد المطلوب للقسم.

وأهابت الكلية، بالطلاب الاستعداد التام من خلال تدريب أنفسهم على قراءة النصوص أمام الميكرفون ومواجهة الكاميرا مع ضرورة الالتزام بالنظام واتخاذ كافة اجراءات الوقاية والسلامة.
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