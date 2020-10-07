بعد عودته للبيت الأبيض .. مخاطر صحية تواجه الرئيس ترامب

خلال الأيام الماضية ثبتت إصابة دونالد ترامب بفيروس كورونا، وفي اليوم التالي تم نقله إلى مركز والتر ريد الطبي للعلاج بعد أن قيل إنه أصيب بانخفاض في مستويات الأكسجين وحمى.





وفجأة قال الرئيس ترامب إنه يشعر بتحسن وعاد إلى البيت الأبيض لكن من غير الواضح ما إذا كان العلاج بالستيرويد هو السبب وراء شعوره بالتحسن.





ووفقا لموقع health line ، يعرض عمر ترامب والظروف الصحية الأساسية لخطر الإصابة بـ COVID-19 الشديد ، ولكن حتى إذا تعافى بسرعة ، فقد يكون عرضة لخطر الإصابة بمتلازمة ما بعد COVID-19 ، أو COVID-19 طويل المدى.





وحتى إذا تعافى ترامب من إصابته النشطة ، فإن العديد من الأشخاص المصابين بـ COVID-19 يبلغون عن الأعراض بعد أشهر من القضاء على الفيروس.









وفي مؤتمر صحفي يوم الأحد ، قال الدكتور بريان غاريبالدي ، طبيب أمراض الرئة المشارك في رعاية ترامب ، إن الرئيس تلقى جرعة ثانية من عقار ريمديسفير ولم يعان من أي آثار جانبية من العقار حتى الآن، ويتلقى ديكساميثازون (دواء الستيرويد) كجزء من علاجه لـ COVID-19.





بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)مصدر موثوق، فإن الشخص الذي يتراوح عمره بين 65 و 74 عامًا لديه خمسة أضعاف خطر دخول المستشفى و 90 ضعفًا لخطر الوفاة من COVID-19 مقارنة بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا.









وبغض النظر عما إذا كان ترامب قد تغلب على المرض أم لا ، هناك تقارير تفيد بأن أعدادًا متزايدة من الناجين من COVID-19 يعانون من آثار لاحقة مستمرة يمكن أن تستمر لأشهر.



