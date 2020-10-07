AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد عودته للبيت الأبيض .. مخاطر صحية تواجه الرئيس ترامب

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:00 م
صدى البلد
آلاء حسن
خلال الأيام الماضية ثبتت إصابة دونالد  ترامب بفيروس كورونا، وفي اليوم التالي تم نقله إلى مركز والتر ريد الطبي للعلاج بعد أن قيل إنه أصيب بانخفاض في مستويات الأكسجين وحمى.

وفجأة قال الرئيس ترامب إنه يشعر بتحسن وعاد إلى البيت الأبيض لكن من غير الواضح ما إذا كان العلاج بالستيرويد هو السبب وراء شعوره بالتحسن.

ووفقا لموقع health line ، يعرض عمر ترامب  والظروف الصحية الأساسية لخطر الإصابة بـ COVID-19 الشديد ، ولكن حتى إذا تعافى بسرعة ، فقد يكون عرضة لخطر الإصابة بمتلازمة ما بعد COVID-19 ، أو COVID-19 طويل المدى.

وحتى إذا تعافى ترامب  من إصابته النشطة ، فإن العديد من الأشخاص المصابين بـ COVID-19 يبلغون عن الأعراض بعد أشهر من القضاء على الفيروس.


وفي مؤتمر صحفي يوم الأحد ، قال الدكتور بريان غاريبالدي ، طبيب أمراض الرئة المشارك في رعاية ترامب ، إن الرئيس تلقى جرعة ثانية من عقار ريمديسفير ولم يعان من أي آثار جانبية من العقار حتى الآن، ويتلقى ديكساميثازون (دواء الستيرويد) كجزء من علاجه لـ COVID-19.

بحسب  مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)مصدر موثوق، فإن الشخص الذي يتراوح عمره بين 65 و 74 عامًا لديه خمسة أضعاف خطر دخول المستشفى و 90 ضعفًا لخطر الوفاة من COVID-19 مقارنة بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا.


وبغض النظر عما إذا كان ترامب قد تغلب على المرض أم لا ، هناك تقارير تفيد بأن أعدادًا متزايدة من الناجين من COVID-19 يعانون من آثار لاحقة مستمرة يمكن أن تستمر لأشهر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يمنح للحالات الخطرة.. ترامب يحصل على هذا الدواء ضمن خطة علاجه

علاج رئاسي.. 7 أدوية يتناولها ترامب للشفاء من كورونا

الفريق المعالج لـ ترامب: الرئيس تعرض لنوبتين من انخفاص الأكسجين في الدم منذ إصابته بكورونا

حالة ترامب الصحية.. الحمى هاجمت الرئيس الأمريكي وكادت أن تقضي عليه.. تفاصيل

التفاصيل الكاملة لحالة ترامب الصحية .. والتر ريد تخطط لإخراجه الى البيت الابيض غدا .. الطبيب المعالج: الرئيس عولج بالستيرويد .. واصيب بنوبتين ضيق تنفس وحمى

بعد خروجه من المستشفى.. أول تعليق من دونالد ترامب

ترشيحاتنا

صدمة في الأهلي.. محمد محمود يغيب 6 أشهر جديدة

من حمو بيكا إلى أحمد خالد صالح وهنادى مهنا.. حفلات زفاف النجوم تجتاح الوسط الفنى

قتل 200 مليون شخص.. الموت الأسود أخطر وباء هدد البشرية قبل كورونا

بعد قرار إيقافه 4 سنوات.. موقف مرتضى منصور من حضور مباريات الزمالك الإفريقية

فيفي عبدة تكشف عن سبب عدم حضورها حفل زفاف أمير شاهين

بسبب الإصابات.. لاعب ثالث خارج قائمة الأهلي في الموسم الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور أوبل crossland موديل 2021.. صور

مواصفات أصغر سيارة كروس أوفر لشركة kia موديل 2021

قتل 200 مليون شخص.. الموت الأسود أخطر وباء هدد البشرية قبل كورونا