6 أكتوبر 1973.. مجلة أمريكية: تجربة مصر تقدم مفتاح تسوية صراع أرمينيا وأذربيجان

ذكرت مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية أن تجدد المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناجورنو كاراباخ قبل أسبوعين كان نتيجة مقامرة عسكرية مشتركة بين تركيا وأذربيجان، مستدلة على ذلك بظهور أعداد متزايدة من المرتزقة من ليبيا وسوريا في معارك الإقليم الواقع جنوبي القوقاز.

















وأضافت المجلة أن الصراع على إقليم ناجورنو كاراباخ في مجمله هو نتاج مجموعة معقدة من الدوافع السياسية والتاريخ المشحون، تمامًا كالذي أدى إلى حرب السادس من أكتوبر 1973 العربية الإسرائيلية.









وأوضحت أن حرب السادس من أكتوبر تقدم الدرس التاريخي الذي يمكن أن يكون بمثابة المرشد الكاشف لإمكانيات الحل بين أرمينيا وأذربيجان، فما يحتاج إليه الأمر هو وقف لإطلاق النار ثم مفاوضات شاملة تقود إلى معاهدة سلام بين البلدين على غرار ما حدث بين مصر وإسرائيل.









وتابعت المجلة أن الزعيم الراحل محمد أنور السادات أقدم على قرار الحرب بهدف تغيير الأمر الواقع على الأرض ومحو عار الهزيمة في حرب يونيو 1967، بما يفضي إلى الدخول في مفاوضات مع إسرائيل من موقف تفاوضي قوي ومن موقع الندية.









وعقدت المجلة مقاربة بين موقف أذربيجان في الصراع مع أرمينيا بموقف العرب من إسرائيل قبل حرب السادس من أكتوبر، ففكرة المفاوضات مع إسرائيل أو الاعتراف بها لم تكن مطروحة آنذاك، مثلما تستبعد أذربيجان الآن أي اعتراف بحقوق الأرمن في إقليم ناجورنو كاراباخ أو منحهم أي ضمانات.









وأكدت المجلة أن الموقف التركي الحريص على إذكاء الصراع بين أرمينيا وأذربيجان هو العقبة الأصعب في طريق الحل، مشيرة إلى أنه لا عجب في ذلك بالنظر إلى تاريخ الإبادة الجماعية التركية للأرمن إبان الحرب العالمية الأولى وخلال العهد العثماني.









وأشارت إلى أن المبادئ الحاكمة للتسويات العربية الإسرائيلية يمكن أن تكون هي ذاتها الحاكمة لتسوية مستقبلية بين أرمينيا وأذربيجان، وتقوم بالأساس على عودة النازحين إلى مواطنهم وترسيم الحدود بين البلدين.









ولفتت المجلة إلى أن حرب السادس من أكتوبر مهدت الطريق لمفاوضات استغرقت 5 سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وأتم الزعيم الراحل أنور السادات بالدبلوماسية تحرير الجزء الذي لم تحرره الحرب من شبه جزيرة سيناء.









وختمت المجلة بالقول إن تخيل مسار مماثل للتسوية بين أرمينيا وأذربيجان ربما يكون صعبًا ولكنه ليس بالمستحيل، لا سيما في ظل التوافق النادر بين الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي على دفع عملية سلام محتملة بين أرمينيا وأذربيجان.