محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الحملات المكثفة للمرافق الحيوية.. صور

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

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وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز و مدينة دسوق ، حملات النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق وتفريغ صناديق القمامة، والنظافة حولها، وتحسين كفاءة الإنارة العامة بالمدينة والقري.

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وأشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقري منشأة عباس، وسد خميس، والبلاصي.





كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، إستمرار حملات النظافة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والحدائق، ومداخل ومخارج المدينة، فضلًا عن أعمال التجميل وقص وتهذيب الأشجار، وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة.





وقام العميد هانى عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بالإشراف علي استمرار حملات النظافة بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية، و الكورنيش الخاص بالشواطئ بدايةً من مقر الوحدة المحلية حتي شاطئ الفيروز.





وفي سياقٍ متصل، أشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، علي إزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات بالمدينة، والقرى، ونقلها إلى المقالب العمومية.





وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار بجميع أنحاء المدينة، والقري.





كما قام على فايق، رئيس مدينة برج البرلس، بالإشراف على تحسين ورفع كفاءة منظومة النظافة، وإزالة المخلفات والتراكمات بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة، والمداخل، والمخارج، وطريق الكورنيش، وأرض الجونة، والميدان، ومحيط المدارس وعمارات الإسكان، ورفع الأتربة بجانب البلدورات.





وأشرف جمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، علي أعمال التطوير والتجميل، وطلاء البلدورات بشارع المحكمة.





وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها بمداخل القرى.





ويأتي ذلك بالتوازى مع أعمال التطهير والتعقيم التى تتم بكافة أنحاء المحافظة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.





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