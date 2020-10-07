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محافظات

محافظ المنيا يتفقد مشروع إسكان المنحة الإماراتية بمنطقة الزهراء ويوجه بتوفير الخدمات

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:49 م
صدى البلد
ايمن رياض
اجرى اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، اليوم جولة تفقدية لمشروع إسكان المنحة الإماراتية بمنطقة الزهراء بمدينة المنيا الجديدة والذي يضم 88 عمارة بإجمالي 2112 وحدة سكنية مخصصة ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل.

 رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس بهاء رمسيس نائب رئيس جهاز المنيا الجديدة والمهندسة نجاد كيلاني معاون رئيس الجهاز، كما اصطحب المحافظ في جولته متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ، حيث أعدت المحافظة برنامجا خاصا للمتدربين تحت إشراف السيد نائب المحافظ، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

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التقى المحافظ بعدد من المواطنين من قاطني المنطقة، واستمع الى شكواهم ومطالبهم ، حيث وجه بالإسراع في التواصل والتنسيق مع جهاز المنيا الجديدة ، لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمزاد العلني لطرح المحلات لتوفير بعض الخدمات العامة بالمنطقة ، موجها مديرية التموين بتوفير السلع الغذائية والاحتياجات اليومية للمواطنين ، كما وجه المحافظ  مديرية الأوقاف بإنجاز الأعمال الخاصة باستلام المسجد ، بالإضافة الى الإسراع في تشغيل دار الحضانة ، والتواصل مع الجهة المنفذة  للمشروع لإنهاء كافة الأعمال الخاصة بالموقع العام بالمنطقة .

كان المحافظ استقبل عدد من الشكاوى من سكان المنطقة يتضررون فيها من نقص عدد من الخدمات ، ومد خطوط إضافية للمواصلات ، حيث يقوم جهاز مدينة المنيا الجديدة بتوفير خط مواصلات للمنطقة.
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