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حوادث

ضبط المتهم بقتل شاب بسبب معاكسة فتيات فى مدينة المحلة الكبرى

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:49 م
القتيل
القتيل
أحمد على

تمكنت وحدة مباحث قسم ثالث المحلة الكبرى من ضبط المتهم بقتل شاب فى العقد الثالث من العمر بسلاح أبيض أثناء محاولته أنقاذ فتاة من التحرش بمنطقة عزبة خضر .

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تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بضبط المتهم فى قضية مقتل شاب يدعى محمد الششتاوى ٢٤ سنة الشهير بحباظة مقيم بمنطقة عزبة خضر إثر أصابته بجرح نافذ من سلاح أبيض.

كما انتقل الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وفريق من البحث الجنائى الى مكان الحادث والمعاينة وتبين من خلال التحقيق فى الواقعة، أن المتهم حاول التحرش بأحدى الفتيات أثناء مرورها بالطريق العام بجوار مصنع القاضى وتدخل المجنى عليه لانقاذها فقام الأول بالتشاجر معه وتطور الأمر لاستخدام السلاح الأبيض واصابته بجرح نافذ أودى بحياته.

وتم نقل الجثة الى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها.

وكفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة  وتحرر محضر بالواقعة وجار عرض المتهم على النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات .

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