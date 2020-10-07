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رياضة

عادل المأمور: الزمالك يتعرض لمؤامرة.. والجمعية العمومية صاحبة القرار فى عزل مرتضى منصور

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:48 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أكد عادل المأمور نجم الزمالك الأسبق أن الجهة الوحيدة التي لها الحق والسلطة في عزل رئيس نادي الزمالك هي الجمعية العمومية للنادي، ولا توجد جهة اخرى لها الحق في ذلك.

وقال المأمور خلال جلسة رموز النادي المقامة حاليا لدعم المستشار مرتضى منصور أن هناك مؤامرة واضحة على نادي الزمالك ورئيسه، وأن الزمالك هو النادي الوحيد التي يتعرض لمثل هذه الأمور.

وأضاف :"ندعم المستشار مرتضى منصور ونسانده ضد القرارات الصادرة ضده".

وشدد المأمور خلال كلمته على أن الزمالك له رئيس منتخب من جمعية عمومية وان المحاولات القائمة للنيل منه لن ترهبنا ونرفضها وسنتصدى لها.

تابع عادل المأمور أن الجمعية العمومية تتمتع بحصانة ومن حقها اختيار أي مجلس تراه أنه يحقق أهدافها والجميع هنا يعلم ما حدث في النادي من انجازات خلال 6 سنوات فقط.

وأوضح المأمور أن الزمالك بات افضل نادي في مصر لذلك نشاهد حالة الاحتقان بسبب ما وصلنا إليه الآن.
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