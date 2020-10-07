المعهد الدبلوماسي يُنظم فعاليات مع الجامعة الأمريكية للتعريف بدور الخارجية وآليات الالتحاق بالسلك الدبلوماسي

نظم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية فعاليات مشتركة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم السارية مع كلية الشئون الدولية بالجامعة الأمريكية.





وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن الفعاليات تأتي في إطار تضافر الجهود بين وزارة الخارجية ومؤسسات التعليم العالي بهدف نشر الوعي بين الكوادر الشبابية المصرية في الجامعات المصرية والأجنبية حول طبيعة التحديات الإقليمية والدولية.





وشملت هذه الفعاليات تنظيم ورش عمل بمقر المعهد للطلاب المصريين الدارسين بالجامعة الأمريكية والمقيدين في السنة الدراسية النهائية، وكذلك طلبة الدراسات العليا بالجامعة، بهدف تعريفهم بدور وزارة الخارجية وآليات وشروط الالتحاق بالسلك الدبلوماسي المصري، فضلًا عن تنظيم لقاءات تفاعلية مع نخبة من السفراء والخبراء في مجالات العلاقات الدولية والمراسم.