AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المعهد الدبلوماسي يُنظم فعاليات مع الجامعة الأمريكية للتعريف بدور الخارجية وآليات الالتحاق بالسلك الدبلوماسي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:01 م
وزارة الخارجيو
وزارة الخارجيو
أ ش أ
نظم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية فعاليات مشتركة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم السارية مع كلية الشئون الدولية بالجامعة الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن الفعاليات تأتي في إطار تضافر الجهود بين وزارة الخارجية ومؤسسات التعليم العالي بهدف نشر الوعي بين الكوادر الشبابية المصرية في الجامعات المصرية والأجنبية حول طبيعة التحديات الإقليمية والدولية. 

وشملت هذه الفعاليات تنظيم ورش عمل بمقر المعهد للطلاب المصريين الدارسين بالجامعة الأمريكية والمقيدين في السنة الدراسية النهائية، وكذلك طلبة الدراسات العليا بالجامعة، بهدف تعريفهم بدور وزارة الخارجية وآليات وشروط الالتحاق بالسلك الدبلوماسي المصري، فضلًا عن تنظيم لقاءات تفاعلية مع نخبة من السفراء والخبراء في مجالات العلاقات الدولية والمراسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشريعية البرلمان توافق على اتفاقية تنظيم وضع الجامعة الأمريكية بالقاهرة

30 منحة دراسية.. نصوص اتفاقية تنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة

جامعة حلوان في أسبوع.. الإعلان عن ورشة عمل حول كيفية اختيار المجلة العلمية المناسبة لنشر الأبحاث ..وتنفيذ مشروع لترميم وتجديد جداريات سور الجامعة

جامعة القاهرة في أسبوع.. اعتماد استراتيجية العام الدراسي الجديد.. إطلاق منصة إلكترونية.. ودعم الطلاب غير القادرين بالتكافل الاجتماعي

تعرف على موعد إعلان نتيجة امتحان EST لطلاب الدبلومة الامريكية

لطلاب الدبلومة الأمريكية.. وزير التعليم: سنرسل نتيجة امتحانات الـ ACT +EST إلى الأعلى للجامعات الأحد

ترشيحاتنا

اختلاف أقوالهم.. النيابة تكشف حقيقة الاعتداء على عويس الراوي

الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

العثور على جثتها بعد أيام.. عروس تترك زفافها وتهرب بعد مكالمة غامضة

رجاء حسين لـ صدى البلد: من يدعي وجود خلاف بيني والراحل يوسف شاهين "غبي".. استشهاد ابني سبب اعتزالي الفن "كان نفسي يكون عايش"

إصابة لاعب الزمالك السابق بفيروس كورونا

نسبة السم بها عالية ..السعودية تحذر من 5 أنواع من العطور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور أوبل crossland موديل 2021.. صور

مواصفات أصغر سيارة كروس أوفر لشركة kia موديل 2021

قتل 200 مليون شخص.. الموت الأسود أخطر وباء هدد البشرية قبل كورونا