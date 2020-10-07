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أخبار العالم

عقب عودته إلى البيت الأبيض.. كلمة للرئيس الأمريكي اليوم

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:48 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
شريف سيد
كشف مسئول أمريكي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل الرئيس دونالد ترامب لكلمة أمس الثلاثاء، إلى الشعب سيتم نشرها اليوم الأربعاء، وفق ما نقلته الحرة الأمريكية. 

وهاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منتقديه وخصومه السياسيين اليوم الأربعاء، تزامنًا مع أزمته مع فيروس كورونا، حيث قضى ساعات على موقع "تويتر" ليهاجم منتقديه ويرد على خصومه من الحزب الديمقراطي.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ترامب أطلق خلال يوم أمس فقط 42 تغريدة وعاد صباح اليوم ليكمل هجومه على الديمقراطيين، لافتًا إلى أنه في حال استحوذ الديمقراطيون على الحكومة، فإن أمريكا ستتحول إلى "جحيم".

ويأتي هجوم ترامب عقب وصف السيدة الأولى الأمريكية السابقة، ميشيل أوباما، والتي تعتبر واحدة من بين الشخصيات السياسية الأكثر شعبية في البلاد لترامب بأنه عنصري.

وقال ترامب في إحدى تغريداته إن "الأمر برمته لم يعد بعد الآن جمهوري ضد ديمقراطي.. لقد أصبح مؤيدًا لأمريكا ضد الإلقاء بنا في جحيم العالم الثالث".

وأدعى ترامب أنه يمكنه القضاء على الحرائق التي اجتاحت نابا ومناطق أخرى في كاليفورنيا والقضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائي إذا فاز في الانتخابات.
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