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فن

المصيف وحشني بس أنتوا أكتر.. ريهام أيمن تنشر صورا لها على البحر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:04 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
ميرنا محمود
نشرت الفنانة ريهام أيمن، مجموعة من الصور، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من عطلتها الصيفية.

وظهرت ريهام ايمن  في الصور بإطلالة صيفية  علي الشاطي برفقة اصدقائها و اقاربها  وعلقت عليها: "وحشتني ايام الصيف.. بس وحشتوني انتوا اكتر".

وحازت الصورة علي اعجاب متابعيها و جاءت تعليقات بعضهم ما بين "حلوين اوي .. تجننوا .. احلي ريهام ",

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وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامى إمام.

ويذكر أن ريهام أيمن بدأت مسيرتها الفنية وهي لا تزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق (فيروس) الغنائي والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز حيث رشحها لتعمل في مسلسل (محمود المصري) عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون والتي من أبرزها (حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات)، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها (صرخة نملة، دكان شحاتة).

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