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سيارات

BMW تكشف عن TI 128 موديل 2021 الجديدة.. صور

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:27 م
صدى البلد
كريم عاطف

أعلنت شركة BMW مؤخرا الكشف عن السيارة ti128 موديل 2021 الجديدة ، والمعروفة بالسيارة التاريخية التي تم اول اصدار منها في الستينيات تحت اسم 1800 TI .


و ترسل 128ti الجديدة قوتها إلى العجلات الأمامية و تستعير بعض الترقيات المستخدمة بواسطة الرائد M135i xDrive والتى تشمل علبة التروس الأوتوماتيكية ، والقضبان المضادة للدحرجة الأكثر ثباتًا.


بالاضافة الى حوامل القضبان المضادة للدحرجة ، ومكابح M الرياضية ، والأهم من ذلك ، نسخة مفككة من نفس محرك البنزين سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني.


 كما تنتج السيارة BMW 128ti بقوة 262 حصانًا (195 كيلوواط) و 400 نيوتن متر (295 رطل قدم) من عزم الدوران. إنها عضلة بافارية كافية لسرعة 0 إلى 62 ميلًا في الساعة (100 كم / ساعة) في 6.1 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 155 ميلًا في الساعة (250 كم / ساعة).


وتقدم السيارة  BMW 128ti تقدم حصريًا علبة تروس رياضية Steptronic ثماني سرعات دون خيار دواسة ثالثة، فمن المحتمل أن يكره المتحمسون "ميزة" أخرى ستكون ضوضاء المحرك المزيفة، فتعمل الفتحة الساخنة الأولى على الإطلاق من BMW على إخراج ضوضاء المحرك المحسنة بشكل مصطنع لتمكين السائق من الحصول على تجربة سمعية رياضية غنية ومثيرة.


و يتم تقديم الفتحة الساخنة حصريًا من تصميم FWD ، وهي رد BMW على فولكس واجن جولف GTI ، وتحديدًا GTI TCR القادمة.


كما تتميز سيارة BMW 128ti  بتعليق M Sport الذي يخفض ارتفاع الركوب بمقدار 10 ملليمترات (0.4 بوصة) لتحسين المناولة ، وتأتي مزودة بتفاضل محدود الانزلاق من Torsen لتحسين الجر.

BMW تكشف عن TI 128 موديل 2021 الجديدة.. صور
BMW تكشف عن TI 128 موديل 2021 الجديدة.. صور
BMW تكشف عن TI 128 موديل 2021 الجديدة.. صور
BMW تكشف عن TI 128 موديل 2021 الجديدة.. صور
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