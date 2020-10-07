تحرك نقابي ضد تدريب غير الأطباء البيطريين بمركز الألبان بسخا

قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه تواصل أمس الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك بعد علمه بمشكلة خاصة بتدريب مركز الألبان بسخا لغير الأطباء البيطريين، لبحث الأمر.





وأوضح نقيب البيطريين، أنه أجرى زيارة اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، لإدارة مركز الألبان بسخا، بحضور الدكتور سامي درويش نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد عفيفى سيف عضو مجلس النقابة العامة، لبحث موضوع الدورات التدريبية لغير الأطباء البيطريين، مشيرا إلى أنه تم التوافق على أن تكون الدورات الفنية التخصصية بما يتواءم مع المؤهل العلمى للمتدربين.



