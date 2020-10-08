دار الإفتاء: إبرام العقود في المسجد سنة مستحبة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه " ما حكم إبرام عقود الزواج في المسجد؟.





وقالت دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من إبرام عقود الزواج في المسجد، بل هو سنةٌ مستحبَّةٌ ومرغبٌ فيها شرعًا، مع مراعاة ألا يترتب على ذلك أمرٌ محظور، والحرصِ على صيانة المسجد ونظافته، والحفاظ على قدسيته وآدابه؛ فلا ترفع فيه الأصوات، ونحو ذلك ممَّا يُعدُّ فيه إخلال بآداب المسجد.





المأذون الإلكتروني

أشاد الشيخ إبراهيم سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين والموثقين، بتطبيق الخدمة المميكنة لنظام المأذون الإلكتروني في محافظة بورسعيد، منوها بأنها تعتبر نقلة حضارية كبيرة في طريقة توثيق عقود الزواج ومواكب لرؤية الدولة في إدخال التكنولوجيا الحديثة لتلافي الأخطاء التي تحدث نتيجة كتابة البيانات يدويا.



وأضاف سليم لـ"صدي البلد" ، ان الماذون الإلكتروني يحد من مخالفة القانون وزواج القاصرات والإدلاء ببيانات خاطئة عن الحالة الاجتماعية والتلاعب في وثائق الزواج.

وأشار إلى أنه يتم إدخال البيانات عن طريق الحاسب الالي وتظهر بيانات الزواج والزوجة والولي والشهود ومطابقتها لبيانات الرقم القومي علي قاعدة بيانات.

وأوضح ان هذه الفكرة تمنع وجود الدخلاء والسماسرة على مهنة المأذونية التي ظهرت في الفترة الأخيرة وظهر معها أناس يشوهون أصحاب المهنة.



