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برلمان

المصل ليس علاج للحالات.. برلماني: لم يتم اكتشاف علاج لفيروس كورونا حتى الآن

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:46 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
ماجدة بدوي
قال النائب عبد العزيز حمودة عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ان مصر بها العديد من المراكز البحثية المحترمة وبها أساتذه وعلماء أجلاء، ونتمني أن يكون هناك  مصل مصري مئة بالمئة للحماية والوقاية من فيروس كورونا.


وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن هناك فرقا كبيرا بين إنتاج "المصل"  واكتشاف "العلاج"، موضحة أن المصل ليس علاج للحالات المرضية ولكنها لرفع المناعة مثل مصل الانفلونزا لكن لا أحد يستطيع يقول انه تم اكتشاف علاج  لفيروس كورونا حتي الآن.


وحول تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة البحث العلمي ، بأن هناك موجة ثانية لفيروس كورونا ، أكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان ، أن هذا الكلام اجتهادات شخصية، مستطردا: "محدش يقدر يقول ان الموجه الاولي خلصت ، وفية حالات  الان مصابة بفيروس كورونا  ولكن الناس بتتعايش مع الإصابات".


وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه جار إتمام جميع الموافقات للإعلان عن لقاح مصري لعلاج فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المصل تم الانتهاء من تجاربه ما قبل الإكلينيكية داخل المركز القومي للبحوث.


وأضاف "عبد الغفار"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن المصل مازال في مرحلة الانتهاء من الأمور المتعلقة بالموافقات من هيئة الدواء المصرية للبدء في تجارب الدواء على المرضى من المتطوعين.


وأشار إلى انه فيما يخص احتمالية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، فإن الدولة دائما تستعد للأسوأ ولكن تتمنى الأفضل، وبالتالي فإن المستشفيات الجامعية جزء من المنظومة الصحية لديها خطة واضحة للتعامل مع الوضع في حال حدوث موجة ثانية.
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