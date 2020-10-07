محافظ جنوب سيناء: لدينا 64 ألف غرفة فى فنادق المحافظة ..فيديو

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، إنه اثناء حرب اكتوبر كنت طالبا في الكلية الجوية سنة 1973 قبل الحرب بيومين صدرت الينا تعليمات بعدم نزول أحد منا وكنا متواجدين في مطار امبابة.





وأضاف خالد فودة خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان القيادة كانت متخوفة علينا داخل الكلية لان الكلية الجوية كانت هدفا للعدو وكان عددنا لا يتعدى الـ50 طالب لافتا الى ان هذه الذكريات لا يمكن ن سيانها .





واوضح خالد فودة ، أن شرم الشيخ سنة 1985 كان لايوجد بها الا 3 فنادق مؤكدا ان شرم الشيخ يوجد بها الآن 64 ألف غرفة فندقية و استلمناها 200 غرفة فقط . سنةالآنألفو استلمناها





وتابع : مدينة الطور تم تحويلها إلى مقصد سياحي عالمي وتم تغييرها بالكامل وننتظر زيارة رئيس الوزراء لافتا الى ان شرم الشيخ انتهي التطوير بها والفترة القادمة نعمل علي تطوير الاستثمار بها .





واستكمل : الشوارع في مدينة الطور اصبحت 3 حارات وتم عمل كورنيش في مدينة الطور طوله 4 كيلو مؤكدا ان مدينة الطور لم يكن بها شواطىء وقمنا بعمل شاطىء الفيروز بها الآن بالإضافة إلى ملاعب شاطئية .





وأشار إلى ان عام 2020 هو عام تطوير منطقة طور سيناء وسنبدأ المرحلة الثانية من التطوير قريبا .







