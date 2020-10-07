AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ملخص مباراة الأهلي وإنبي و3 أهداف رائعة.. فيديو

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:14 م
مروان محسن
مروان محسن
عمرو ابوبكر
انتهت أحداث مباراة الاهلي وانبي بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.


تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل هدف أول مبكر في شباك منافسه إنبي.


مرر أحمد فتحي كرة طويلة بينية من منتصف ملعب الأهلي إلى مروان محسن الذي تسلم الكرة ببراعة داخل منطقة جزاء انبي وسدد كرة من فوق الحارس أسكنها الشباك في الدقيقة السادسة من بداية المباراة.


استطاع مروان محسن مراوغة دفاع إنبي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ١٧ من عمر المباراة، واسكان الكرة في الشباك ليعلن عن هدفه الثاني في المباراة.


وتوغل مجدي قفشة بين دفاع إنبي في أول لقطة في ظهوره بديلاََ لـ مروان محسن، وسدد كرة تمكن الحارس من التصدي لها وتابعها اجايي وسجلها في الشباك.


لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، وبهذا الفوز يرتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 85، بينما يتجمد رصيد إنبي عند النقطة 45 في المركز الخامس. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مروان محسن يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي.. فيديو

15 دقيقة.. الأهلي يتقدم بهدف ويواصل الهجوم على إنبي

ليلة من ليالي العمر لـ مروان محسن.. يبدع ويسجل هدفين بمرمى إنبى فى ربع ساعة ..فيديو

30 دقيقة.. هجوم الأهلي يتوج بهدفين لـ مروان محسن في مرمى إنبي

الأهلي يسيطر في الشوط الأول ويتقدم 2-0 على إنبي.. فيديو

تعليق ناري من أحمد موسى على هدفي مروان محسن في مرمى إنبي.. فيديو

ترشيحاتنا

«نفسي أديلو أكبر جايزة في حياتي».. أحمد سعد يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه لهذا السبب

الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

هل كثرة التثاؤب دليل على الحسد؟

اللجنة الأوليمبية تخطر جميع الاتحادات بعقوبة مرتضى منصور .. مستند

الجامعة العربية تمنح الرئيس السيسي درع العمل التنموي العربي لعام 2020

اعرف شخصيتك من لون عينيك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثريا وفوزية تتحديان المجتمع بأول مطعم للنساء في السعودية .. شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة واحدة في الأسبوع

بالضفائر.. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث إطلالة.. شاهد