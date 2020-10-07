ملخص مباراة الأهلي وإنبي و3 أهداف رائعة.. فيديو

انتهت أحداث مباراة الاهلي وانبي بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.









تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل هدف أول مبكر في شباك منافسه إنبي.









مرر أحمد فتحي كرة طويلة بينية من منتصف ملعب الأهلي إلى مروان محسن الذي تسلم الكرة ببراعة داخل منطقة جزاء انبي وسدد كرة من فوق الحارس أسكنها الشباك في الدقيقة السادسة من بداية المباراة.









استطاع مروان محسن مراوغة دفاع إنبي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ١٧ من عمر المباراة، واسكان الكرة في الشباك ليعلن عن هدفه الثاني في المباراة.









وتوغل مجدي قفشة بين دفاع إنبي في أول لقطة في ظهوره بديلاََ لـ مروان محسن، وسدد كرة تمكن الحارس من التصدي لها وتابعها اجايي وسجلها في الشباك.









لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، وبهذا الفوز يرتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 85، بينما يتجمد رصيد إنبي عند النقطة 45 في المركز الخامس.



