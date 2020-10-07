إفلاس ومقاطعة.. ريهانا تعتذر عن الإساءة للمسلمين من أجل البيزنس

اعتذرت المطربة العالمية ريهانا عن استخدامها كلمات الحديث النبوي في أغنيتها المثيرة للجدل في آخر عرض أزياء لها "سافاج إكس فينتي" للملابس الداخلية الصادرة عن خط أزيائها.
ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، تلقت ريهانا رد فعل عنيف على الإنترنت لإعادة استخدامها أغنية "دوم" للفنان كوكو كلوي والتي تتضمن كلمات حديثا نبويا، وفي اعتذارها تقول ريهانا إن استخدام الاغنية كان خطأ غير مقصودا.
وكانت الآية العربية المستخمة في الأغنية محل الجدل جزء من حديث عن يوم القيامة، واعتذر تقائلة إنها لم تكن تعلم أن الأغنية تحتوي على نصوص إسلامية.
و أثارت ريهانا غضب المسملين بعد البث المباشر لعرض الملابس الداخلية على أمازون برايم في الثاني من أكتوبر الجاري، وعبرت مدونة الموضة والأزياء هودين ليادي صاحبة الـ 26 عاما عن استيائها باعتبار أنه خطأ تضمين الأغنية في العرض، وأشادت باعتذار ريهانا لاعتقادها أن العلامات التجارية الكبرى تحتاج إلى المزيد من الأشخاص المسلمين في هذه الصناعات.
وقالت هودين خلال مداخلة في الراديو: "الإسلام ليس علامة جمالية، والدين ليس علامة جمالية"، وأنه لو لم تعتذر ريهانا لكانت تعرضت إلى حملة مقاطعة واسعة، "لا أعتقد أنني سأشتري منتجات أو حتى أروج لها على حساب إنستجرام الخاص بي".
هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها ريهانا بعدم احترام الإسلام، في عام 2013، طُلب منها مغادرة مسجد في أبو ظبي بعد التقاط صور غير لائقة، واتُهمت بأنها تستغل الإسلام بطريقة سيئة للترويج لخط الأزياء الخاص بها.
وفي أغسطس الماضي وقع حادث مشابه لكاني ويست التي تعرضت لانتقادات من قبل المسلمين لإطلاق اسم ملاكين في الإسلام ميكائيل وإسرافيل على كلبين.