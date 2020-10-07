إفلاس ومقاطعة.. ريهانا تعتذر عن الإساءة للمسلمين من أجل البيزنس

اعتذرت المطربة العالمية ريهانا عن استخدامها كلمات الحديث النبوي في أغنيتها المثيرة للجدل في آخر عرض أزياء لها "سافاج إكس فينتي" للملابس الداخلية الصادرة عن خط أزيائها.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، تلقت ريهانا رد فعل عنيف على الإنترنت لإعادة استخدامها أغنية "دوم" للفنان كوكو كلوي والتي تتضمن كلمات حديثا نبويا، وفي اعتذارها تقول ريهانا إن استخدام الاغنية كان خطأ غير مقصودا.





وكانت الآية العربية المستخمة في الأغنية محل الجدل جزء من حديث عن يوم القيامة، واعتذر تقائلة إ نها لم تكن تعلم أن الأغنية تحتوي على نصوص إسلامية.