مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع أثناء تصليح الدش في حدائق أكتوبر

لقيت فتاة مصرعها؛ عقب سقوطها من سطح عقار في منطقة حدائق أكتوبر، أثناء تصليحها سلك "الدش".









تلقت غرفة النجدة بلاغا بمصرع فتاة اثر سقوطها من علو بمنطقة حدائق أكتوبر.









وانتقلت علي الفور قوة أمنية وتبين من فحص البلاغ العثور علي جثة لفتاة تبلغ من العمر ١٩ عاما بكامل ملابسها مسجاة امام عقار.









وبنقلها الي المستشفى؛ تبين من الكشف الطبي مصرعها نتيجة تهتك بالرئة ونزيف داخلي وتهشم بالضلوع.









وشرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع اكتوبر والعقيد محمد ربيع مفتش مباحث حدائق اكتوبر ان الفتاة اصيبت بمرض الانيميا الحادة بعد وفاة جدها منذ شهرين وكانت تصاب بحالات اغماء، وانها امس اثناء جلوسها رفقة شقيقتها لمشاهدة التليفزيون منتصف الليل حدث خلل بالبث فصعدت اعلي السطح لإصلاح سلك الدش وكانت تنظر من اعلي للتحدث لشقيقتها ثم طلبت منها الصعود لمعاونتها واثناء صعود الشقيقة سمعت صوت ارتطام قوي بالشارع ولم تجد شقيقتها اعلى السطح وفوجئت بها جثة هامدة في الشارع بعد سقوطها من الطابق السابع.









وأفاد والد الفتاة بأن حالتها المرضية كانت تصيبها بدوار دائم ورجحت التحريات اصابتها بتلك الحالة ما ادى لاختلال توازنها وسقوطها من علو وعدم وجود شبهة جنائية.