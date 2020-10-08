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تعليم

مكافحة الفساد.. دورة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان 13 أكتوبر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
كريم ناصر
ينظم  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان  العديد من الدورات التدريبية   تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة  الدكتورة منى فؤاد عطيه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، وإشراف  الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

وتهدف الدورات إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

كما تهدف البرامج التي يتم تنظيمها في هذا الشأن، إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

ويأتي  ذلك؛ فى إطار السعى  الى تحديث  وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

كما يأتي تنظيمها  لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية  كل وفق تخصصه.

و من هذه الدورات دورة مكافحة الفساد والتعريف به، يومي الثلاثاء والأربعاء ١٣ - ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠
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