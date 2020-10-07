نائب الشيوخ: الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر على مواجهة التحديات وتشجيع الاستثمار

اكد احمد صلاح الطاروطي عضو مجلس الشيوخ ان الدولة تسير في المسار السليم للاصلاح الاقتصادي و ان ذلك ساهم في قدرتها على مواجهة التحديات.





وشدد عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة على ضرورة استكمال هذا التحرك الذي بدأته الدولة عبر مزيد من تشجيع الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية.

وقال عضو مجلس الشيوخ ان الاستقرار الامني و السياسي الذي تشهده الدولة المصرية ينعكس بالايجاب على تشجيع الاستثمار من خلال الشركات العملاقة التي تساهم فى تحقيق الانتاج و تشغيل الشباب ومواجهة البطالة.





وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد اكدت إن مصر نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي تجلت آثاره في الارتفاعات التي تشهدها حاليًا المؤشرات كافة حتي وبعد التعرض لجائحة كورونا والتي تسببت في انخفاض كبير في المؤشرات كافة علي مستوي الاقتصادات العالمية والتي استطاعت مصر بفضل برنامجها الاصلاحي التصدي لتلك الانخفاضات.





وأوضحت السعيد أن التحسن الملحوظ للنشاط الإنتاجي المحقق هو ثمرة الجهود المستمرة التي مازالت تبذلها مصر والتي أشادت بها العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية.





وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية قد اشادت بنتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شهر سبتمبر 2020 موضحة في تقريرها أن النشاط التجاري عاد إلي النمو والتوسع في أكبر ثلاث اقتصادات عربية بمصر والمملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة.





وأوضح تقرير بلومبرج أن هذا التعافي انعكس على النتائج الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات ليرتفع مقياس نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الثلاث دول فوق حاجز الخمسين والذي يفصل بين النمو والانكماش.