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ثقافة

فرحة ما تمت.. سادس عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصري على مسرح بيرم التونسي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:18 ص
صدى البلد
طارق موسى
يعرض على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، مسرحية "فرحة ما تمت" فى السابعة والنصف من مساء يوم الخميس والجمعة والسبت ٨و٩و١٠ أكتوبر الجارى، وهو سادس عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى.

الملتقى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من انتاج فرقة مسرح الاسكندرية برئاسة الفنان محمد مرسى.

تدور أحداث المسرحية حول وكالة فضاء تستطيع تصنيع مركبة فضائية لغزو الفضاء،  والبحث عن سبل جديدة لحياة البشرية، بعيدا عن الأوبئة التي انتشرت في كوكب الأرض، كما تتعرض أحداثه لصراع الرجل والمرأة، ولماذا يكون حق الإختيار للرجل فقط،  فماذا لو حدث وكان حق الإختيار للمرأه بمفردها، وذلك في إطار كوميدي.

"فرحة ماتمت" البطولة حسب الظهور للفنانين "حسن عبد الفتاح، احمد الحلواني، احمد جابر، ميليسا رأفت، مهند مختار، إسلام وسوف، عبد الرحمن طارق، تأليف موسيقي محمد شحاته، ديكور رشا غطاس، مخرج مساعد هاجر الحديني، مخرج منفذ  إبراهيم أحمد، تأليف وإخراج احمد جابر.
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