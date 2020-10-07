تثبيت أسعار البنزين والسولار 3 أشهر.. اقتصادية البرلمان تعدد فوائد القرار.. وبرلمانية: ستعود للارتفاع بعد كورونا

تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة 3 أشهر

اقتصادية البرلمان تعدد فوائد تثبيت أسعار البنزين

قصة الـ 10%.. كيف تحدد الحكومة أسعار البنزين كل 3 شهور؟

برلمانية: أسعار البنزين ستعود للارتفاع بعد انتهاء أزمة كورونا









قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، التوصية بتثبيت الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع الحالي.



وتم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 25ر6 جنيه للتر البنزين 80، و50ر7 جنيه للتر البنزين 92، و50ر8 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 75ر6 جنيه للتر.





أيد نواب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار لجنة التسعير، مؤكدين أنه يتواكب مع أسعار البترول العالمية، كما يراعي ظروف محدودي الدخل في ظل تداعيات فيروس كورونا.





3 فوائد للقرار





قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تكن "مجحفة" في تحديد أسعار البنزين الجديدة، بل قامت بتثبيت الأسعار لمدة 3 شهور آخرى، مراعاة للمواطنين ومحدودي الدخل في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وأكد السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار اللجنة كان متوقعا خاصة في ظل انخفاض الأسعار العالمية للبترول واستمرار أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، مشيرا إلى أن القرار يصب في مصلحة الجميع من مواطنين ورجال الصناعة.



وعدد النائب، فوائد القرار، موضحا أنه يساهم في استقرار الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين، كما يمنع حالة المغالاة والجشع التي يستغلها سائقي النقل الجماعي في كل زيادة بنزين جديدة، من خلال رفع سعر الأجرة، أضعاف معدلها الطبيعي، كما يساهم في تشجيع الصناعة المحلية ودعم المصانع المتعثرة.



وتوقع عضو اللجنة الاقتصادية، استمرار تثبيث أسعار البنزين والمنتجات البترولية في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا، حتى في حالة الزيادة لن تكون بشكل مبالغ فيه خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.









كيف يتم التسعير؟





بدوره قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية، إن لجنة تسعير المنتجات البترولية تجتمع ربع سنويا (كل 3 شهور) لتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء، كما يمكن تثبيت الأسعار وهو ما حدث في اجتماعها الأخير‪.‬



وطالب بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة تغيير سياسة التسعير الخاصة بالحكومة ليكون "تسعيرا مطلقا"، بمعنى أن يكون الأمر خاضعا لسياسات السوق والأسعار العالمية ففي حالة انخفاض الأسعار العالمية للبترول كما يحدث حاليا يتم النزول بالأسعار المحلية حتى تتواكب مع نظيرتها الخارجية ونفس الأمر ينطبق في حالة الزيادة.



وتابع النائب، أن لجنة التسعير لم تلتزم بنسبة الـ 10% التي وضعتها كمقدار للتسعير، حيث لم تشهد أسعار البنزين في مصر انخفاضا ملحوظا خلال الأشهر القليلة السابقة وحتى الآن، خاصة في ظل الهبوط العالمي لأسعار البترول.



وأرجع بدراوي ذلك إلى أن الحكومة قد تخطط إلى تخزين فائض الانخفاض لاستغلاله حال ارتفاع أسعار البترول العالمية، وذلك حتى لا يشعر المواطن بفارق كبير أو عبء غلاء الأسعار بعد انتهاء كورونا وزيادة الطلب على النفط.





الأسعار تعود للارتفاع





في سياق متصل، أشادت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة، بقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتثبيت الأسعار الحالية لمدة 3 أشهر جديدة، مشيرة إلى أنه كانت هناك حالة من التخوف من رفع أسعار البنزين، نظرا لعجز الموازنة الحالي والظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة بسبب تداعيات كورونا.





وأضافت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة لم تتخذ هذه الخطوة -رفع أسعار البنزين- حتى لا تشكل عبئا إضافيا على المواطن، مؤكدة أن ارتفاع أسعار البنزين ستؤدي إلى ارتفاع جميع أسعار الخدمات والسلع في مصر، وهو أمر لن يتحمله المواطنون في ظل تداعيات كورونا.









ونوهت إلى أن أسعار المنتجات البترولية والبنزين مرتبطة بأزمة كورونا، ففي حالة انتهاء الأزمة نهائيا ستعود الأسعار للارتفاع نظرا لعودة الانتاج وزيادة الطلب عليها، أما في حالة استمرار الأزمة ستستمر الأسعار في الانخفاض نتيجة انخفاض الإنتاج وتوقف العديد من المصانع وعدم وجود طلب على البترول.