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برلمان

عضو بالشيوخ مطالبا بتشريعات للاقتصاد الرقمي: توفر فرص عمل

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:55 م
الاقتصاد الرقمي
الاقتصاد الرقمي
فريدة محمد
قال النائب احمد ابو الدهب عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج، ان الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية ساهم في مواجهة التحديات التي شهدتها مصر بعد ازمة فيروس كورونا.

وشدد عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة، على ضرورة تنمية الفكر الذي يقوم على تاسيس المشروعات المتوسطة والصغيرة في كافة المحافظات لتحقيق التنمية الحقيقية.

وقال عضو مجلس الشيوخ ان المشروعات المتوسطة والصغيرة تساهم  في توفير فرص عمل للشباب مشددا على ضرورة توفير مناطق صناعية في كافة المحافظات و خاصة  الصعيد لتستوعب عددا اكبر من العمالة بما يحقق التنمية و يواجه البطالة.
 
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الرقمي من خلال تشريعات تنظم عمله و عبر تكريس ثقافة الاقتصاد الرقمي وتوفير دورات تدريبية للشباب والمرأة.

كانت  د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد اكدت إن مصر نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي تجلت آثاره في الارتفاعات التي تشهدها حاليًا المؤشرات كافة حتي وبعد التعرض لجائحة كورونا والتي تسببت في انخفاض كبير في المؤشرات كافة علي مستوي الاقتصادات العالمية والتي استطاعت مصر بفضل برنامجها الاصلاحي التصدي لتلك الانخفاضات.

وأوضحت السعيد أن التحسن الملحوظ للنشاط الإنتاجي المحقق هو ثمرة الجهود المستمرة التي مازالت تبذلها مصر التي أشادت بها العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية.

وكانت  الوكالة الأمريكية بلومبرج قد اشادت بنتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شهر سبتمبر 2020  موضحة في تقريرها أن النشاط التجاري عاد إلي النمو والتوسع في أكبر ثلاث اقتصادات عربية بمصر والمملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة.

وأوضح تقرير بلومبرج  أن هذا التعافي انعكس على النتائج الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات ليرتفع مقياس نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الثلاث دول فوق حاجز الخمسين والذي يفصل بين النمو والانكماش.
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