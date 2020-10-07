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هشام البقلي: أداء الأندية في صالح المنتخب الوطني

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:43 م
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
البهي عمرو
قال الإعلامي هشام البقلي، إن هناك قضية تهم الرأي العام بمصر، وهي حالة التراشق فى الوسط الرياضي، وتوقيع بعض العقوبات على الأندية.

وأضاف هشام البقلي، خلال تقديمه برنامج "نبض مصر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن أداء الاندية يصب فى مصلحة المنتخب الوطني، مشيرا الى أن هناك مخالفات كثيرة فى البرامج الرياضية، وصلت إلى الحياة الشخصية.

وأشار إلى أن الشخص من الممكن ان يعترض أو ينتقد، ولكن لا يحق لأي شخص التدخل في الحياة الشخصية.

وقد ألزمت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أندية الدورى بعمل وثيقة تأمين للاعبين ضد الإصابات والعمليات الجراحية والوفاة.

وأعلن إتحاد الكرة موقف المدربين من التدوير والقيام بالتدريب لعدة أندية فى الموسم الواحد وذلك خلال تعليمات القيد الصيفي.

جاءت تعليمات الجبلاية بشأن المدربين على النحو التالي :

لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع ناد أن يتولي مسئوليه ناد اخر حال فسخ التعاقد من جانبه ويسمح له بالتعاقد مع ناد اخر اذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد اقصى ناديين ( اثنين فقط ).
وعلى النادي الذي يقوم بتغيير مديره الفني اثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني لدى التعاقد مع مدرب جديد.

يذكر ان الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل اليوم الاربعاء إلى أفرع الاتحاد بالمحافظات الإجراءات والتعليمات السنوية الخاصة بالقيد لموسم 2020-2021.

وجاءت تعليمات القيد على النحو التالي:
بدء فترة القيد يوم ١٠ أكتوبر الجارى على أن تنتهى يوم ٤ نوفمبر القادم.

تسجيل ٤ لاعبين اجانب فى قائمة كل فريق فى الدورى الممتاز على أن يتم تقليل عدد الأجانب بالموسم الذى يليه.

يتم تسجيل اثنين من اللاعبين الأجانب فى قائمة اى فريق بالقسم الثاني فى الموسم الجديد ولاعب واحد أجنبي فى القسم الثالث.

قائمة لاعبي الفريق فى الدورى الممتاز فى الموسم القادم ٣٠ لاعبا.

يجوز لأى ناد إعارة اى لاعب مرتبط بعقد سارٍ مع ناديه مدة لا تتجاوز مدة عقده على الا تتخطى عدد اللاعبين المعارين عن خمسة..

يجوز قيد لاعب واحد فلسطينى او سورى او من شمال أفريقيا فى صفوف اى فريق على أن يتم احتسابه ضمن اللاعبين المحليين ويعامل معاملة اللاعبين المصريين.

وأعلنت الجبلاية خلال تعليمات القيد الصيفي عن 5 استبدالات لكل فريق على مدار الموسم، فى فترتى القيد الشتوى والصيفى، بحيث إذا استبدل أحد الفرق لاعبين قبل بداية الموسم، يصبح أمامه فرصة استبدال 3 آخرين فى فترة القيد الشتوية بشهر يناير، وهو نفس النظام الذى كان معمول به فى الموسم الحالى.

يحق لأى لاعب فسخ عقده مع ناديه فى حالة عدم الحصول على مستحقاته لمدة شهرين.

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