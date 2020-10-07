هشام البقلي: أداء الأندية في صالح المنتخب الوطني

قال الإعلامي هشام البقلي، إن هناك قضية تهم الرأي العام بمصر، وهي حالة التراشق فى الوسط الرياضي، وتوقيع بعض العقوبات على الأندية.





وأضاف هشام البقلي ، خلال تقديمه برنامج "نبض مصر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن أداء الاندية يصب فى مصلحة المنتخب الوطني، مشيرا الى أن هناك مخالفات كثيرة فى البرامج الرياضية ، وصلت إلى الحياة الشخصية.





وأشار إلى أن الشخص من الممكن ان يعترض أو ينتقد، ولكن لا يحق لأي شخص التدخل في الحياة الشخصية.





وقد ألزمت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أندية الدورى بعمل وثيقة تأمين للاعبين ضد الإصابات والعمليات الجراحية والوفاة.