أسامة المندوه: خطة الخداع الإستراتيجي لحرب أكتوبر بها إبداع.. فيديو





وأضاف المندوه خلال لقاء له لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور انه في يوم 6 أكتوبر استدعاني قائد الكتيبة وقال "جهز نفسك تطلع مجموعة" مشيرا إلى اننى كنت قائد سارية والألقاب والرتب لا تفرق اذا تم القتال بأسم مصر.





وتابع وكيل أول جهاز المخابرات العامة سابقا وأحد أبطال حرب أكتوبر أنه بدأت متابعة نشاطات العدو في سيناء خاصة الطريق الأوسط والذي كان به جميع الإمدادات التي كانت تصل للجيش الإسرائيلي خاصة الدعم الجوي.





وأشار المندوه إلى أن نصر أكتوبر جعل إسرائيل تقبل ما كنت ترفضه قبل الحرب مؤكدا أن نصر أكتوبر ساهم في إستعادة كرامة الجندي المصري واستعادة الأرض.





وقال وكيل أول جهاز المخابرات العامة سابقا وأحد أبطال حرب أكتوبر انني بالأمس سمعت نتنياهو يهنئ شعبه بنصر أكتوبر "حاجة غريبة أوي وأقوله هزيمة إسرائيل في اكتوبر 1973 هي سبب وجودك كرئيس وزراء إسرائيل حتى الأن".

أكد اللواء أسامة المندوه وكيل أول جهاز المخابرات العامة سابقا وأحد أبطال حرب أكتوبر أن خطة الخداع الإستراتيجي لحرب أكتوبر بها إبداع مؤكدا أن الرئيس السادات استخدم في تصريحاته بأنه لن يحارب وهو مثل خداع كبير.