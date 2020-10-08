اللواء طيار هشام الحلبي: أمريكا منحت إسرائيل نحو 200 طن إمدادات عسكرية.. فيديو

أكد اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية أنه عندما بدات حرب أكتوبر تم تشكيل لجنة بالولايات المتحدة الأمريكية يشرف عليها الرئيس الأمريكي نيكسون في ذلك الوقت ومعه مجموعة من الوزراء المعنيين بالموضوع، وعلى رأسهم وزير الخارجية.





وأضاف الحلبي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية Dmc أنه تم إتخاذ قرار بدعم إسرائيل بأمدادات سريعة لأن النصر كان واضح للجيش المصري واستغاثت جولدا مائير خلال الحرب وأكدت على ضرورة إنقاذ إسرائيل من الطوفان العربي .





وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن يوم 7 أكتوبر أرسلت أمريكا دعم وإمدادات بحوالي 200 طن معدات عسكرية لإسرائيل وجسر جوي بدأ يوم 13 اكتوبر وانتهي يوم 14 نوفمبر ونقل ألاف المعدات العسكرية.





وأشار الحلبي إلى أن هناك تهديدات تتغير طبيعتها مع الزمن وهي طبيعة الأمور مؤكدا أن التهديدات الأن أصبحت تخطط لضرب فكر الدولة القومية وتهز الإستقرار من الداخل، فهي عدو غير واضح على عكس حرب 1973.



