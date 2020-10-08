تكريم اسم الراحل ممدوح الليثي ودرية شرف الدين في عرض سينما مصر

فى احتفالية فنية خاصة بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، وبحضور نخبة من المبدعين يتقدمهم د. درية شرف الدين وزير الإعلام الأسبق والإعلامى د. عمرو الليثي، والمخرج المبدع خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والفنان الشاب محمد الليثى.





وشهد المبدعون العرض المسرحى "سينما مصر" وهو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التي تعد علامات في تاريخ السينما المصرية والتى جاءت معظمها من افلام المنتج والسيناريست الراحل ممدوح الليثى.





وقام خالد جلال عقب نهاية العرض المسرحي بتكريم اسم الراحل المنتج والسيناريست الكبير ممدوح الليثى والذى له العديد من الأفلام السينمائية الخالدة في الذاكرة والتى تعد علامات في تاريخ السينما، وتسلم درع التكريم وشهادة التقدير الإعلامى الكبير د. عمرو الليثى والفنان الشاب محمد الليثى.





وأعرب الإعلامى د. عمرو الليثى عن سعادته بالتكريم، موجهًا الشكر إلى المخرج خالد جلال ومشيدًا بالفرقة المسرحية والتى تضم العديد من المواهب الفنية وهم نواة لنجوم المسرح والسينما في المستقبل.





"سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن ‏وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا ‏فهمى، وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ونخبة من النجوم .