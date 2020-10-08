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حوادث

القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالمنيا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:41 ص
صدى البلد
ايمن رياض
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العدوة شمال المنيا من القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب علي المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، وتمكنوا من النصب على أكثر من 100 شخص. 

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بورود العديد من البلاغات من المواطنين بتعرضهم للنصب وسرقة أموالهم.

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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المحافظة، والرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة لكشف ملابسات الواقعة، وتبين قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي للنصب علي المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية وسرقة أموالهم مستخدمين صور الفيزا كارد وماكينات فوري.

فتم عمل عدة أكمنة وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليهم وتبين انهم 3 عاطلين  (ع.ح )25 سنة و (ر.م)34 سنة و(م.ج)30 سنة جميعهم مقيمون بقرية بني وركان بالعدوة ،وبحوزتهم صور من الفيزاكارد الخاصة ومحادثات مع الضحايا وعددهم أكثر من 100 شخص بجميع أنحاء الجمهورية وبحوزتهم ١٠ آلاف جنيه محصلة النصب وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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