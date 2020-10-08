القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالمنيا

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العدوة شمال المنيا من القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب علي المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، وتمكنوا من النصب على أكثر من 100 شخص.





تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بورود العديد من البلاغات من المواطنين بتعرضهم للنصب وسرقة أموالهم.





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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المحافظة، والرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة لكشف ملابسات الواقعة، و تبين قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي للنصب علي المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية وسرقة أموالهم مستخدمين صور الفيزا كارد وماكينات فوري.



